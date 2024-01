Rozsah pomoci izraelské armády palestinským civilistům je enormní, ovšem v naprosté většině se o něm ani neví. Novinářům to v úterý v Izraeli řekl český prezident Petr Pavel. Izraelci podle něj například do Gazy dodávají pitnou vodu. Opravená potrubí přitom často ničí teroristické hnutí Hamás, protože nechce, aby Izrael byl vydáván za toho, kdo humanitární pomoc poskytuje, míní hlava státu.

Izrael zahájil ofenzivu v Gaze v reakci na útok Hamásu ze 7. října. Hnutí, které EU i USA pokládají za teroristickou organizaci, napadlo izraelské pohraničí, povraždilo na 1200 lidí a asi 240 osob uneslo.

„Paradoxem je, že často opravené potrubí, které má dodat vodu palestinským civilistům, vzápětí zničí Hamás, protože prostě nechce, aby Izrael byl ten, kdo dodává humanitární pomoc. To dává jasně najevo, jaký asi je přístup Hamásu a jeho zájem,“ řekl Pavel. „Myslím, že je na místě férově posuzovat, jaká péče je poskytovaná palestinským civilistům a jak jejich zájmu slouží, nebo spíše neslouží Hamás,“ dodal.

Izrael tento měsíc humanitární pomoc do Gazy mírně zvýšil, podle organizací OSN je ale stále nedostatečná. V neděli se podle úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) do Gazy dostalo 237 kamionů s humanitární pomocí, což bylo nejvíc za den od začátku nynější války. Podle agentur OSN je to ovšem stále jen „kapka v moři“: před válkou do Gazy vozilo humanitární pomoc asi 500 kamionů denně. V pondělí Izrael zkontroloval a vpustil do Pásma Gazy 227 kamionů, uvedl COGAT na síti X.

Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini o víkendu opět vyjádřil obavy z propuknutí hladomoru v Pásmu Gazy. Už v prosinci Světový potravinový program (WFP) uvedl, že přes půl milionu lidí, tedy asi čtvrtina obyvatel, tam trpí hlady, a varoval, že do půl roku hrozí hladomor.

Řešení války, která dnes trvá 102. dnem, není podle českého prezidenta možné bez neutralizování struktury a působnosti Hamásu. Hnutí se podle něj dlouhodobě projevuje jako teroristická organizace a systematicky vede Palestince k nenávisti a k jedinému cíli, a to zničení Státu Izrael.

„Pokud už malé děti jsou od školek vedeny k tomu, že Izraelce mají nenávidět a v okamžiku, kdy dorostou, tak je pokud možno i zabíjet, tak to není nic pro nějaké mírové soužití,“ řekl Pavel. Hamás musí být eliminován, aby Palestinci mohli žít v míru a souladu s izraelským obyvatelstvem, prohlásil.

„Spolupráce před 7. říjnem i mezi Gazou a Izraelem byla velice intenzivní. Programů, které v Gaze fungovaly, byly stovky, možná tisíce. Je velká škoda, že útok ze 7. října vrátil Palestince o roky a roky zpátky, protože nejen to vše, co bylo postaveno, ale i vztahy, které byly vybudovány, jsou na dlouhou dobu zničeny,“ dodal prezident.

Dnešní program Pavel zahájil na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, kde zároveň sídlí izraelská posádka, jejímž úkolem bylo zajišťovat vojensko-civilní spolupráci mezi izraelskými autoritami a Gazou, ale také s územím Západního břehu Jordánu. „Náplní práce jednotky bylo nejen spolupracovat s palestinskými autoritami, ale také zajišťovat přechod Palestinců, kteří jezdili do Izraele za prací, rozvojové programy pro palestinské obyvatelstvo včetně zásobování pitnou vodou, rozvoje zemědělství, stavby nových projektů, škol. Nebyla to ani tak moc vojenská jednotka, jako spíš jednotka správní,“ konstatoval prezident.

Právě na tuto základnu mimo jiné Hamás 7. října zaútočil. Několik vojáků zabil, některé odvlekl do zajetí. Dva z nich byli po čase nalezeni mrtví v Gaze. „Vojáci, kteří se tam bránili, byli svědky útoků na civilisty v okolí. Nachází se tam několik kibuců, které byly také cílem útoku ozbrojenců a byly první na ráně brutálního útoku,“ dodal.

Po brífinku s vojáky si Pavel následky útoku prohlédl. Kanceláře, ubikace a další místa jsou zanechány ve stavu, v jakém byly po napadení Hamásem. Zatímco betonové vnější konstrukce nápor většinou udržely, silné otřesy a boje zanechaly následky zejména uvnitř budov.