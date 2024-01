S lednovým ochlazením začaly po celém Rusku havárie komunálních zařízení a následovaly rozsáhlé odstávky teplé vody, tepla a elektřiny. Jen v úterý se zprávy o vypnutí dodávek tepla v obytných domech objevily v Saratovu, Chantymansijském autonomním okruhu na Sibiři, Vladimiru, Penze a také v několika městech v okolí Moskvy, napsal na svém ruskojazyčném webu list The Moscow Times. K odstávkám tepla se vyjádřil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který podle státní agentury TASS ocenil snahu komunálních služeb operativně odstranit havárie zchátralé infrastruktury na pozadí "anomálních" mrazů.

„Všichni udělali vše, co bylo možné udělat, a vynaložili maximum úsilí. Skutečně v některých místech nebylo možné odstranit následky okamžitě. Bohužel, lidé, kteří seděli v zimě a bez elektřiny, museli vydržet mnoho nepohodlí a trápení. Samozřejmě se vyvodí závěry, aby v těch místech, kde je nejzranitelnější z hlediska zchátralosti se co nejdříve vyměnila infrastruktura," řekl mluvčí a připomněl, že prezident Vladimir Putin dostal hlášení od gubernátora Moskevské oblasti a také od Rusy dosazeného gubernátora okupované části Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny a jednal s nimi o koordinaci práce při odstraňování havárií.

The Moscow Times píše, že největší havárie postihly právě okolí Moskvy: nejprve ve městě Balašicha zůstalo bez tepla 26 panelových domů a obnovení dodávky trvalo tři až čtyři dny. Následně na sídlišti Klimovsk v Podolsku se skoro 20.000 lidí ocitlo bez vytápění a teplota v bytech klesla na pět stupňů a výpadky provázely i dodávky elektřiny. Na nápravu slíbil osobně dohlédnout Putin. Vyšetřovatelé následně zatkli zástupce šéfa města a vedoucího kotelny. Putin pak nařídil zestátnit podnik, ve kterém havárie nastala. V Klimovsku bez tepla zůstává 90 domů, ve kterých žije více než 7000 lidí. Úřady jim povolily neplatit za teplo, které nedostávají.

V loňském roce se v ruských médií objevilo více než 4900 zpráv o komunálních haváriích, a to je skoro dvakrát více než v předválečném roce 2021. V roce 2022 by podobných oznámení více než 3200, v roce 2021 bylo havárií 2900. "V současnosti podléhají opotřebení sítě, které se budovaly v éře Leonida Brežněva," řekl urbanista Pjotr Ivanov listu The Moscow Times. Pokud před deseti lety se rozpadaly domy postavené v éře Brežněvova předchůdce Nikity Chruščova, nyní přišla doba, kdy kulminuje rozpad staveb z Brežněvovy doby. Avšak prakticky nikde v Rusku se nevyskytly rozsáhlé projekty na renovaci zchátralé infrastruktury, všude se dělaly jen naléhavé opravy, když se něco rozbilo. A jen v prvním týdnu nového roku se v ruských regionech odehrály již desítky havárií.

"Města v okolí Moskvy zůstávají bez tepla jedno za druhým a lidé se ohřívají u ohňů na ulicích," napsala dnes ukrajinská agentura Unian a k textu dodala i odpovídající snímek, pocházející z města Elektrostal, vzdáleném 35 kilometrů od Moskvy.

V Elektrostali je jeden ze závodů firmy TVEL na výrobu jaderného paliva, které se dodávalo i do Temelína a Dukovan.