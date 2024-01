Američané by chtěli zlepšovat ekonomickou situaci. Jenže je rozdíl v tom, co si lidé přejí a co jsou strany schopné reálně prosadit, říká o jednom z důležitých témat nadcházejících prezidentských voleb v USA novinář Voxpotu Matěj Schneider. Utkají se ve volbách prezident Joe Biden a exprezident Donald Trump? A co by znamenalo, kdyby soudy Trumpa do prezidentského klání nepustily?