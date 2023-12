Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu, označené během pátku za největší od začátku války, pokračují. Úřady oznámily další raněné civilisty z města Smila v Čerkaské oblasti, které zřejmě zasáhly střely odpálené z ruských bombardérů. Počet obětí pátečních náletů stoupá také s odkrýváním ruin a vyprošťováním mrtvých těl z trosek po celé zemi. Prezidentská kancelář informovala o 26 obětech a více než 120 raněných. Zprávy z regionů však už mezitím naznačují, že mrtvých je nejméně 31, napsala agentura Reuters.

„Raketa zasáhla obytnou čtvrť,“ uvedl šéf oblastní správy Ihor Taburec podle serveru RBK-Ukrajina o situaci ve městě Smila, kde ruské střely poškodily 12 domů. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Záchranáři podle agentury Unian informovali o devíti zraněných. Zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kuleba podle portálu upřesnil, že jeden ze zraněných je ve vážném stavu. Ještě před útokem ukrajinské ozbrojené síly varovaly, že z ruských bombardérů Tu-22M3 byly odpáleny střely s plochou dráhou letu, které letí ve směru na Čerkaskou oblast.

Ruské síly podle dřívějších informací vypustily na Ukrajinu 158 raket, střel a dronů, z nichž 114 se protivzdušné obraně podle náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného podařilo sestřelit. Podle velitele ukrajinského letectva Mykoly Oleščuka šlo o nejmasivnější vzdušný úder od začátku ruské invaze před 674 dny.

„Počet obětí raketového útoku na hlavní město vzrostl již na devět,“ uvedl v sociální síti Telegram náčelník kyjevské vojenské správy Serhij Popko s tím, že pátrání pokračuje. Nálet si vyžádal v hlavním městě tři desítky raněných, napsal server BBC News na svém ruskojazyčném webu.

Zimní útoky začaly. Osm ruských střel dopadlo na Kyjev, zranily muže a zničily dům

„Bylo to děsivé. Přilétající střela hučela a vše se třáslo. Nevěděla jsem, co dělat. Chtěla jsem utéct do krytu. Když jsem vešla do koupelny, zrcadlo sletělo ze zdi,“ vylíčila agentuře Reuters Marija z Kyjeva.

V Záporoží počet obětí ruských raket stoupl na osm, dalších 13 lidí utrpělo zranění, napsal na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Mezi oběťmi je i učitelka základní školy, dodal deník s odvoláním na vyjádření ministra školství.

Ve Lvovu na západě Ukrajiny přišel při ruském útoku o život známý basketbalista Viktor Kobzystyj, který reprezentoval Ukrajinu na mistrovstvích Evropy v letech 2001 a 2005, v současnosti působil jako trenér, napsal na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na lvovskou radnici a šéfa basketbalového svazu.

Nelidské, nesmíme otupět, říká Pavel

Nesmíme se stát otupělí vůči nelidskému chování a především nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny, uvedl dnes večer na sociální síti X prezident Petr Pavel po ruských útocích, které si vyžádaly přes dvě desítky mrtvých a více než 100 zraněných. Také podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) Česko musí vytrvat v podpoře bránící se Ukrajiny. Napsal to také na sociální síti X. Rusko podle něj nesmí uspět se svou zvrácenou imperialistickou invazí. Na další podporu Západu Ukrajině na síti apeloval také předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

"Dnešní masivní ruské útoky na Ukrajinu si bohužel vyžádaly další nevinné oběti. Nesmíme se stát otupělí vůči nelidskému chování. A především nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny," poznamenal Pavel.

"Další ruský barbarský útok na Ukrajinu, další důkaz toho, že musíme v podpoře bránící se Ukrajiny vytrvat. Nesmíme dovolit, aby Rusko uspělo se svou zvrácenou imperialistickou invazí," uvedl šéf české diplomacie Lipavský.

Ministerstvo zahraničí posléze na síti X uvedlo, že nejde o válku "kdesi daleko", ale v Evropě. "Rusko se nezdráhá napadat bezbranné obyvatelstvo, mezi poničenými objekty jsou i školy a dětská školka. Česko pevně stojí za Ukrajinou a podpoří potrestání válečných zločinců," uvedl úřad.

"Největší letecký útok na Ukrajinu za několik měsíců. Ruští teroristé vraždí, ničí porodnice a útočí záměrně na nákupní centra. Ti, co tvrdí, že se tam jezdí na dovolenou, tam mohou směle odjet. Jedinou odpovědí Západu musí být dodání všeho, co Ukrajina potřebuje. Bez otálení," napsal Ženíšek.

Šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý) také odsoudil ruské vzdušné útoky proti Ukrajině. "Masivní útoky zasáhly porodnice, školy, nákupní centra i obytné domy. Pokud ruské ministerstvo obrany uvedlo, že 'všechny určené objekty byly zasaženy', pak jde o důkaz toho, jak zrůdný režim máme před sebou," napsal.

Lídři zemí Evropské unie se na nedávném summitu neshodli na podobě revize dlouhodobého unijního rozpočtu na léta 2021 až 2027, která by zohlednila potřebu dlouhodobé podpory Ukrajiny bránící se ruské agresi a další aktuální potřeby. Maďarsko věc blokuje, uskuteční se mimořádný summit 1. února. Lipavský v rozhovoru ČTK minulý týden řekl, že věří v to, že se nalezne shoda.