Ruské síly podle ministra obrany Sergeje Šojgua získaly plnou kontrolu nad městem Marjinka v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Prohlásil to na setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Mluvčí ukrajinské armády to však popřel, podle něj jsou ukrajinští vojáci stále ve městě. Tvrzení jednotlivých stran válečného konfliktu zpravidla nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Šojgu zdůraznil, že ovládnutí města umožní účinněji chránit před palbou ukrajinských ozbrojených sil regionální metropoli Doněck, kterou od roku 2014 ovládají proruští separatisté. Putin podle agentury Reuters řekl, že kontrola nad městem umožní ruským vojskům vytlačit nepřítele od Doněcka. Záběry ze setkání Putina se Šojguem zveřejnilo ruské ministerstvo obrany na telegramu.

„Není správné hovořit o obsazení Marjinky,“ uvedl v reakci na informace z Ruska mluvčí ukrajinské armády Oleksandr Štupun. „Naše síly jsou ve městě,“ dodal s tím, že o Marjinku se stále bojuje.

Na východoukrajinskou Marjinku Rusové intenzivně útočí řadu měsíců. Město leží zhruba 27 kilometrů jihozápadně od Doněcka a v poslední době bylo oficiálně bez obyvatel. Agentury ji popisují jako město duchů. Kdysi přitom měla Marjinka až 10 tisíc obyvatel. Ukrajinská armáda proměnila Marjinku po začátku povstání proruských separatistů na východě země v roce 2014 v pevnost, uvedla agentura AFP.

Pokud by se dobytí Marjinky Ruskem potvrdilo, byl by to pro Moskvu první větší úspěch na bojišti od květnového dobytí města Bachmutu, uvedla agentura Reuters. Ukrajina čelí plnohodnotné ruské invazi od loňského února. V červnu zahájila protiofenzivu s cílem dobýt zpět Ruskem obsazená území na jihu a východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně na počátku prosince připustil, že nepřinesla kýžené výsledky.

Ukrajinská armáda také oznámila, že Rusko v noci na dnešek vyslalo na Ukrajinu 31 dronů a dvě rakety. Uvedla, že obě rakety spolu s 28 drony ukrajinská protivzdušná obrana zničila. Většina z útoků se soustředila na jih země, napsala agentura Reuters.

„V důsledku vzdušného boje ukrajinské letectvo a obranné síly zničily 28 útočných dronů Šáhed v Oděské, Chersonské, Mykolajivské, Doněcké, Kirovohradské a Chmelnycké oblasti,“ uvedlo ukrajinské letectvo na Telegramu s tím, že drony byly vyslány z Ruskem okupovaného poloostrova Krym.

Trosky ze sestřelených dronů podle armády poškodily technická zařízení v oděském přístavu a také nevyužívanou administrativní budovu a sklad. V Chersonské oblasti propukl požár skladu. „Nikdo nebyl zraněn,“ uvedla armáda.

Podle ukrajinské prezidentské kanceláře zahynul při ruských útocích v posledních 24 hodinách jeden civilista a čtyři utrpěli zranění. K úmrtí civilisty došlo v obci Čornobajivka v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, napsala agentura AP.

Dva zraněné oznámil také gubernátor ruské Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov. Z útoku minometnou palbou u města Šebekino, která se nachází u hranic s Ukrajinou, obvinil ukrajinskou armádu.

Ukrajinský generální štáb v dnešní zprávě napsal, že ukrajinské síly v neděli sestřelily dvě ruské stíhačky, Su-34 u Mariupolu v Doněcké oblasti a Su-30 u Oděsy. Ukrajinská armáda v neděli hlásila zničení stíhacího bombardéru Su-34, o likvidaci druhého letounu nehovořila. Su-34 i Su-30 jsou moderní bojová letadla, z nichž každé stojí desítky milionů dolarů, připomíná server BBC News. Moskva v neděli oznámila sestřelení hned čtyř ukrajinských vojenských letadel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém dnešním vánočním vzkazu Ukrajincům na sociální síti Telegram práci ukrajinských protivzdušných sil ocenil. Ukrajinci dnes poprvé slaví Vánoce 25. prosince namísto 7. ledna jako pravoslavní Rusové. Změnu Ukrajina udělala v reakci na ruskou invazi z loňského února.

Ukrajinci po téměř dvou letech ruské agrese hlásí vzdušné útoky prakticky denně. Trosky sestřelených dronů často způsobují škody na majetku a požáry, někdy ale i oběti na životech.

Ruská armáda útoky bezpilotními letouny na Ukrajinu nekomentuje, ruské ministerstvo ve svých zprávách jen pravidelně informuje o ukrajinských bezpilotních letounech sestřelených nad ruskými regiony.

Jednotlivá tvrzení znepřátelených stran zpravidla nelze ve válečných podmínkách bezprostředně nezávisle ověřit.