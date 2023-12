Německá opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) se snaží podle serveru The Guardian získat voliče zpět zásadní změnou německé migrační a azylové politiky, včetně posílání žadatelů o azyl do Rwandy. Plány posílat žadatele o azyl do třetích zemí, kde budou čekat na vyřízení žádosti, mají už Británie a Itálie.

Jens Spahn, jeden z členů vedení CDU, o víkendu řekl, že jeho strana je pro to, aby v budoucnu byli migranti čekající na zpracování žádosti o azyl přepravováni do zemí jako Ghana nebo Rwanda, případně do Moldavska či Gruzie, které nejsou členy EU. „Pokud bychom toto důsledně dodržovali čtyři, šest, osm týdnů, počty žadatelů o azyl by se výrazně snížily,“ řekl Spahn listu Neue Osnabrücker Zeitung.

Uvedl také, že v ženevské úmluvě o uprchlících není napsáno, že ochrana před pronásledováním musí být zajištěna na území EU. „Když se postaráme o to, aby pronásledovaní byli na bezpečném území, kde by o ně bylo dobře postaráno a kde by mohli žít bez strachu, bude cíl úmluvy naplněn,“ dodal místopředseda frakce CDU ve Spolkovém sněmu. Mnoho lidí by se podle něj na cestu do EU vůbec nevydávalo, kdyby bylo jasné, že „se během 48 hodin ocitnou v nějaké bezpečné třetí zemi mimo EU“.

Portál Focus.de poznamenal, že návrh týkající se přesunu žadatelů o azyl do třetích zemí je jádrem migrační politiky v návrhu nového politického programu CDU.

Tato konzervativní strana se netají tím, že jejím cílem je získat voliče od Alternativy pro Německo (AfD), kterou The Guardian označuje za krajně pravicovou a nacionalistickou. AfD je v průzkumech veřejného mínění na druhém místě. CDU chce u voličů bodovat svými návrhy řešení migrace a inflace, což jsou témata, která zřejmě budou dominovat před zemskými volbami plánovanými na příští rok i volbami na celoněmecké úrovni, které se budou konat na podzim roku 2025. Spahn řekl, že pokud by se našlo řešení „problémů s migrací“, extremistické strany by přišly o podporu.

Podle listu The Guardian Spahnovy výroky ukazují, že plány vlády britského konzervativního premiéra Rishiho Sunaka ohledně posílání žadatelů o azyl do Rwandy začínají mít úspěch na mezinárodní scéně. Italská premiérka Giorgia Meloniová navrhla migranty přesouvat do Albánie. Nicméně v případě Británie i Itálie další postup této praxe prozatím zablokovaly soudy. Zájem o takový program dalo najevo i Rakousko.

V Německu odborníci na lidská práva opakovaně vyzývají zastánce těchto plánů, aby vysvětlili, jak je možné zajistit, že ve třetích zemích bude zajištěn vůči žadatelům o azyl postup v souladu s evropskými standardy.

The Guardian uvádí, že současný postoj CDU je považován za pokus odříznout se od éry Angely Merkelové, pod jejímž vedením Německo během migrační krize v roce 2015 přijalo milion migrantů. Heslo bývalé kancléřky „Wir schaffen das“ (Zvládneme to) ostře kontrastuje se současnou politikou její strany.