Summit EU ve čtvrtek rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, oznámil na sociální síti X předseda Evropské rady Charles Michel. Prezidenti a premiéři zemí EU také podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. Maďarský premiér Viktor Orbán při rozhodování o přístupových rozhovorech s Ukrajinou podle médií odešel z jednacího sálu. Orbán před začátkem jednání otevření přístupových rozhovorů se zemí, která se brání ozbrojené ruské agresi, odmítal.

"Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Rada udělila kandidátský status Gruzii. A EU otevře vyjednávání s Bosnou a Herzegovinou, jakmile bude dosaženo potřebného stupně plnění kritérií pro členství a vyzvala Komisi, aby do března předložila zprávu s cílem přijmout takové rozhodnutí," napsal Michel. Jak dodal, jde o "jasný signál naděje" pro tamní obyvatele a celou Evropu.

„Zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem je velmi důležité. Je to zásadní poselství ze strany Evropské unie, že má o tyto země zájem," řekl ke čtvrtečnímu rozhodnutí premiér Petr Fiala (ODS). „Je to důležitý signál evropské jednoty. Není pravda, co někteří říkají, že by tu byla únava z Ukrajiny," dodal. Co přiměla Viktora Orbána změnit postoj, Fiala v krátkém prohlášení pro české novináře bez možnosti dotazů neřekl. „Dosažení výsledku nebylo jednoduché," sdělil jen.

Podle serveru Politico i informací listu The Guardian Orbán při rozhodování prezidentů a premiérů o startu přístupových rozhovorů s Kyjevem opustil místnost. Agentura Reuters pak uvedla, že maďarský premiér se nechtěl podílet na podle něj špatném rozhodnutí o ukrajinském členství v unii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí summitu přivítal. „Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje," napsal na sociální síti X. Zelenskyj se ve čtvrtek večer setkal s veliteli amerických sil v Evropě v německém Wiesbadenu, odkud vyzval americký Kongres k další pomoci Ukrajině, která se od loňského února ruské agresi.

Také moldavská prezidentka Maia Sanduová rozhodnutí unijních států vítá. „Moldavsko dnes souhlasem EU s přístupovými rozhovory otáčí novou stránku. Cítíme vřelou náruč Evropy. Děkujeme za vaši podporu a víru v naši cestu," napsala na sociální síti hlava státu. Ujistila, že Moldavsko je odhodláno dostát této výzvě a tvrdě pracovat, aby stalo členem unie.

EU udělila Ukrajině postavení kandidátské země čtyři měsíce po ruské invazi. Pro zahájení přístupových jednání EU stanovila sedm podmínek, mezi nimiž je reforma soudnictví či omezení korupce. Ty Kyjev podle listopadového hodnocení Evropské komise všechny nesplnil. EK tehdy Ukrajinu vyzvala, aby v reformách pokračovala. Některé potřebné zákony Ukrajinci nicméně schválili v uplynulých dnech.