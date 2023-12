Velké firmy působící v Evropské unii budou muset dbát na to, aby nedovážely zboží, jehož výroba je spojená s dětskou prací nebo poškozuje životní prostředí. Vyjednavači členských států a Evropského parlamentu se ve čtvrtek nad ránem shodli na směrnici o odpovědnosti firem, které mají více než 500 zaměstnanců. Pokud velké společnosti zjistí, že nějaká firma v jejich dodavatelském řetězci tyto principy porušuje, budou muset zjednat nápravu.

Evropská komise loni přišla s návrhem závazných pravidel ve snaze ukončit praxi, při níž často nadnárodní korporace ve snaze o levnou výrobu v Africe, Asii či Latinské Americe přehlížejí využívání nucené práce nebo devastaci deštných pralesů. Nová povinnost se bude vztahovat na všechna odvětví. V činnostech označených jako zvláště rizikové, například výrobě a dovozu oblečení, těžbě či potravinářství, bude prahem již 250 zaměstnanců. Výjimku budou mít firmy z finančního sektoru.

Směrnice se bude týkat firem, jejichž roční celosvětový obrat přesáhne 150 milionů eur (3,7 miliardy korun), u rizikových sektorů 40 milionů eur. Zasáhnout by podle odhadů měla na 13 000 firem v unii. Vztahovat se však bude i na společnosti sídlící mimo EU, které jsou součástí dodavatelských řetězců vedoucích do unijních zemí. Ty budou spadat do její působnosti, pokud obrat z podnikání souvisejícího s EU přesáhne 300 milionů eur.

Dnešní dohodu musí formálně potvrdit ministři členských zemí a plénum europarlamentu. Pravidla by měla začít platit v průběhu příštího roku.