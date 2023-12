Izraelská armáda podle nejmenovaných amerických představitelů obeznámených s postupem ofenzívy v Pásmu Gazy začala pumpovat mořskou vodu do tunelů využívaných teroristickým hnutím Hamás. Napsal to v úterý deník The Wall Street Journal (WSJ). Mluvčí izraelského ministerstva obrany podle deníku Haarec věc odmítl komentovat. Síť chodeb pod Pásmem Gazy, dlouhá podle odhadů téměř 500 kilometrů, je jednou z hlavních vojenských výzev pro izraelskou armádu, která se hnutí Hamás v oblasti snaží zlikvidovat.

Hamás tunely pod Pásmem Gazy využívá jako úkryt nebo skladiště vojenského materiálu. Americký představitel citovaný WSJ uvedl, že kompletní zatopení tunelů by trvalo týdny a izraelská armáda účinnost metody teprve vyhodnocuje. Na sociálních sítích se mezitím začaly šířit neověřené fotografie, které údajně ukazují izraelské vojáky zavádějící potrubí ze Středozemního moře.

Média v listopadu informovala také o možném využití takzvaných pěnových bomb k utěsnění tunelů. Pěnová bomba funguje na bázi dvou kapalin, které při odstranění přepážky vytvoří rychle expandující pěnu, která následně ztvrdne. Nakládání s kapalinou nicméně může být nebezpečné a v minulosti kvůli tomu podle britského listu The Telegraph několik izraelských vojáků osleplo.

V administrativě amerického prezidenta Joea Bidena se podle WSJ někteří obávají, že mořská voda pod Pásmem Gazy by mohla kontaminovat pitnou vodu. Podobnou metodu v roce 2015 použil Egypt k likvidaci tunelů pod přechodem Rafáh na jihu Pásma Gazy, které využívali pašeráci. Zemědělci v oblasti si tehdy stěžovali na zničené plodiny.