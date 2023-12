Pokud jde o ukrajinskou ofenzivu, kterou jsme všichni sledovali během léta a podzimu, bohužel nedosáhla cílů, které si všichni přáli," tvrdí bezpečnostní expert a bývalý šéf Vojenské policie Otakar Foltýn. Na situaci v zemi se ale podle něj musíme dívat ze širšího pohledu. "Ukrajina vlastně už vyhrála. Pokud by nevyhrála loni, tak dnes už žádná Ukrajina není," tvrdí odborník.

„Nastala opotřebovávací fáze války. A tam záleží na tom, jakou máte vůli, a především, kolik máte zbraní a munice. V tomto ohledu Ukrajina tahala za kratší konec provazu, dokud nezačaly západní dodávky, ale pořád je to málo," říká Foltýn k současnému stavu bojů na Ukrajině. Podle něj je na frontě mezi vojáky cítit jasná únava. "Je potřeba si uvědomit, že v opotřebovávací válce únava dopadá na obě strany. Ruští vojáci jsou samozřejmě unavení úplně stejně, ale Ukrajinci mají obrovskou vůli," popisuje expert dojmy ze své poslední návštěvy předních linií bojů.

Foltýn apeluje na to, že bez nárůstu západní podpory se Ukrajina jednoduše neobejde. Západ si podle něj může dovolit dodávat daleko více zbraní než dosud - navíc v době, kdy se mluví o severokorejských dodávkách vojenského materiálu Rusku. "Ovšem to, že se velké ruské impérium muselo připlazit do malé Severní Koreje s 'pidi' ekonomikou a doslova tam žebrat o munici, to do značné míry ukazuje, že Rusové mají velmi zásadní problém," myslí si expert.

A jak vnímá Foltýn zprávy o tom, že to skřípe mezi prezidentem Volodymyrem Zelenským a velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným? "Tohle jsou narativy, které velmi zdůrazňují zejména ruské kanály," varuje. Dodává sice, že ačkoliv má Zalužnyj u ukrajinského obyvatelstva větší míru důvěry než Zelenskyj, žádné politické ambice nikdy nedeklaroval a navenek se chová velmi profesionálně. "Ukrajinci v tento okamžik předvádějí podstatně lepší souhru politického vedení a vojenských profesionálů než většina evropských zemí," dodává Foltýn.