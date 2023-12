Ruská armáda posílá raněné vojáky z řad mobilizovaných mužů bez potřebné léčby do útočných oddílů, uvedl investigativní portál Važnyje istorii, který se odvolává na svědectví manželek raněných vojáků. Podle něj tak stejně jako v časech druhé světové války vznikají jakési pluky „invalidů“, kterým se také říká pluky rekonvalescentů. Na praxi posílání nedoléčených raněných zpět do boje upozornil tento týden také ruský nezávislý portál The Moscow Times.

Devětačtyřicetiletý muž, kterého portál nazývá Michail s poznámkou, že změnil všechna jména lidí uvedených v textu, utrpěl na Ukrajině zranění v dubnu letošního roku. Střepiny granátu mu prorazily koleno a poraněná noha se mu od té doby neuzdravila. Léčby se mu podle jeho manželky Iriny nedostalo. Lékař vojenské komise mu namísto toho do průkazu zapsal způsobilost „B“ a poznámku, že se zraněný s omezeními může účastnit bojů. Poté se Michail ocitl v 371. pluku Kantěmirovské divize, v takzvaném pluku rekonvalescentů.

Kvůli zranění se Michail pohybuje o holi. Nyní ale čeká na zařazení do útočné brigády. „V pluku brečí smíchy, jakýpak útok s holí a berlemi?“ uvedla Irina. Konkrétní datum poslání na frontu přitom vojákům v pluku nesdělují, ale vedení každý den chodí po kasárnách a vyvolává jména dotyčných. Michail na frontě přišel také o všechny zuby, ale bylo mu řečeno, že může jíst konzervované maso, které je měkké, popsala jeho manželka. Podle Iriny jsou v pluku v podobné situaci jako Michail stovky dalších mužů se zraněními.

Například 44letý Oleg, manžel Alexandry. Stejně jako Michail si vzhledem ke svému věku nemyslel, že skončí ve válce na Ukrajině. Kromě toho měl od začátku způsobilost „B“ a žaludeční vředy, popsala Alexandra. Nakonec se ocitl ve stejném pluku jako Michail a čeká, že ho v nejbližších dnech vyšlou do útoku. Alexandra tvrdí, že spolu s jejím manželem jsou v pluku muži, kteří podstoupili různé zákroky, jako jsou náhrady kloubů. Jednoho z vojáků prý poslali zpátky na frontu s třemi chybějícími prsty na ruce s tím, že má střílet tou druhou.