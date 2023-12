Na každého zabitého bojovníka teroristického hnutí Hamás připadají v Pásmu Gazy přibližně dva mrtví civilisté. Uvedli to vysoce postavení představitelé izraelské armády, podle kterých ozbrojené síly používají vyspělý mapovací software ve snaze omezit počet civilních ztrát. Informoval o tom v úterý server The Times of Israel.

Na žádost o komentář ke zprávám médií, že za téměř dva měsíce vojenské operace, kterou izraelská armáda vede v Pásmu Gazy v odvetě za vražedné útoky Hamásu ze 7. října, už bylo zabito na pět tisíc příslušníků tohoto militantního palestinského hnutí, jeden z těchto představitelů novinářům řekl: „Ta čísla víceméně sedí.“

Podle úterního sdělení palestinského ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládá Hamás, zemřelo následkem izraelského bombardování a pozemní operace 15 900 lidí, převážně žen a dětí. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit a předpokládá se, že zahrnují jak ozbrojence Hamásu, tak civilisty a navíc i Palestince usmrcené v důsledku nezdařených raketových útoků Hamásu. Samotné hnutí nikdy neoznámilo, kolik jeho členů bylo během konfliktu zabito.

„Neříkám, že není špatné, že máme poměr dva ku jedné,“ řekl jeden z armádních představitelů na brífinku. Dodal nicméně, že využívání lidských štítů je součástí „základní strategie“ Hamásu. „Doufejme, že v nadcházející fázi války bude (tento poměr) mnohem nižší,“ uvedl tento činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity.

Prudce rostoucí počet mrtvých mezi civilisty a prohlubující se humanitární krize v Pásmu Gazy pobuřují velkou část světa. Spojené státy, klíčový spojenec Izraele, Tel Aviv vyzývají, aby dělal více pro ochranu civilistů, zvlášť když se jeho vojenské tažení přesouvá do jižní části úzkého pobřežního pásma, kam utekla většina obyvatel před boji na severu.

Izraelská armáda za tím účelem podle svých představitelů využívá špičkový mapovací software, který jí umožňuje sledovat pohyb obyvatelstva uvnitř Pásma Gazy a vydávat příkazy k evakuaci. Tento systém využívá signály z mobilních telefonů a dalších zařízení, letecký dohled, informace z místních zdrojů a také umělou inteligenci tak, aby byla tato mapa neustále aktualizována a zobrazovala koncentraci obyvatelstva na celém území. Každé z 623 políček mapy je barevně odlišeno, přičemž zelená barva označuje oblasti, kde bylo evakuováno nejméně 75 procent obyvatelstva.

„Na jihu, kde jsme v podstatě zdvojnásobili počet obyvatel, jsou (vojenské) operace mnohem přesnější,“ řekl představitel armády. „Věnujeme podstatně více času tomu, abychom zajistili, že naše úsilí (o varování civilistů) bude fungovat,“ dodal.

Tato mapa je podle armády výsledkem osmiletého výzkumu a vývoje a je k dispozici velitelům a jednotkám na bojišti. Slouží ke koordinaci systému varování civilistů pomocí SMS, telefonátů či shazovaných letáků, aby opustili dané oblasti před blížícími se vzdušnými údery, a také ke sledování účinnosti těchto varovných zpráv v reálném čase. Podobá se mapě, kterou armáda zveřejnila na internetu a která má umožnit obyvatelům „evakuovat se v případě potřeby z konkrétních míst kvůli vlastní bezpečnosti“.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) nicméně zpochybňuje efektivitu takového nástroje v oblasti, kde mají lidé jen sporadický přístup k telekomunikačnímu spojení, či dokonce k elektřině. Naposledy v pondělí večer hlavní telekomunikační společnost v Pásmu Gazy oznámila, že mobilní telefonní a internetové služby byly na celém území přerušeny.

„Mohu vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom snížili počet civilních obětí,“ řekl izraelský představitel. „Ale ty patří k důsledkům války,“ dodal.