Izraelská armáda v pátek ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. Palestinské teroristické hnutí Hamás podle ní porušilo příměří raketovým útokem z Pásma Gazy, uvedly agentury. Izraelské oznámení přišlo krátce poté, co v 6:00 SEČ minul termín konce klidu zbraní, aniž by některá ze stran zapojených do vyjednávání potvrdila jeho prodloužení. Zastavení bojů trvalo od minulého pátku.

Po 6:00 SEČ izraelská armáda oznámila, že obnovuje údery na hnutí Hamás v Pásmu Gazy. „Hamás porušil přestávku v (bojových) operacích, a navíc střílel na izraelské území,“ uvedla armáda. O něco později podle izraelských médií izraelské obranné síly uvedly, že letectvo zaútočilo na cíle spojené s Hamásem.

Krátce před koncem příměří izraelská média informovala o dvou případech protiraketových poplachů v oblastech u hranic s Pásmem Gazy. Izraelská armáda potvrdila, že zachytila jednu raketu z Pásma Gazy.

Reportér agentury AFP krátce po konci příměří informoval o leteckých a dělostřeleckých úderech na město Gaza. O úderech mluví i palestinská média. Ta referovala o střelbě a explozích na severu Pásma Gazy již před 6:00 SEČ. Deník Haarec o něco později citoval palestinské zdroje, podle nich jsou cíle útoků také na jihu Pásma Gazy.

Příměří, které zastavilo boje mezi Izraelem a hnutím Hamás, platilo od minulého pátku. Původně bylo dojednané na čtyři dny, pak ho strany za zprostředkování Kataru, USA a Egypta několikrát prodloužily. V rámci dohody bylo podle agentury AP osvobozeno přes 100 rukojmích držených hnutím Hamás. Dalších 125 lidí palestinské hnutí podle izraelských úřadů stále vězní. Izrael propustil ze svých věznic několik stovek Palestinců. Příměří umožnilo také navýšit přepravu potřebné humanitární pomoci do Pásma Gazy.

Vracíme se k bojům, hlásí Netanjahu

Izrael se po konci příměří vrací k bojům a hodlá splnit válečné cíle, které si už dříve stanovil, tedy likvidaci palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy a osvobození tam držených rukojmí. Podle listu The Times of Israel (ToI) to v pátek ráno uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Hamás podle izraelské vlády porušil týden platící příměří tím, že nepropustil všechny ženy držené jako rukojmí a vypálil rakety na Izrael. Boje byly obnoveny dnes krátce po 6:00 SEČ, média bezprostředně poté informovala o náletech izraelských letadel a dělostřeleckých útocích.

Po izraelském náletu u hraničního přechodu Rafáh na jihu Pásma Gazy zemřelo šest Palestinců, uvedlo podle agentury AFP ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem. Server ToI píše o třech mrtvých, četných explozích a hustém bílém dýmu po celém Pásmu Gazy. Izraelský útok tak zřejmě nyní zasáhl také jih Pásma Gazy. Před příměřím se boje omezovaly zejména na sever oblasti pod správou Hamásu, izraelská strana tehdy obyvatele severu oblasti vybízela právě k přesunu směrem na jih. Útoky dnes hlásí i obec Abassan nedaleko města Chán Júnis, píše ToI.

Sirény znějí také v izraelských kibucech nebo ve městě Sderot na jihu Izraele, poblíž Pásma Gazy, uvedl list Haarec.

Úřad premiéra v prohlášení uvádí, že Hamás „porušil rámec (příměří), nesplnil svůj závazek propustit všechny zadržované ženy a vypálil na Izrael rakety. Uprostřed návratu k bojům zdůrazňujeme, že izraelská vláda je odhodlána dosáhnout svých válečných cílů – návratu našich rukojmí, likvidace Hamásu a zajištění toho, že Gaza už nikdy nebude pro lid Izraele hrozbou.“