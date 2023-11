Palestinci by byli nejradši, kdyby se jednoho rána probudili a Izrael by neexistoval. Izraelci zase říkají: my musíme najít nějaké řešení, při kterém nás Palestinci nebudou zabíjet. Ty představy jsou navzájem neslučitelné, říká reportér Aktuálně.cz Martin Novák k současné válce mezi Izraelem a Hamásem. Jak zkreslenou představu o konfliktu máme my v Evropě? A co vše přineslo příměří?