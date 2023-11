Britští vojáci ve druhé světové válce šli do bojů až poté, co absolvovali alespoň dvacetitýdenní výcvik. Ukrajinští vojáci ve válce s Ruskem míří na frontu byť často necvičili ani pět týdnů. „Ukrajina může vyhlásit další mobilizaci a zvýšit počet svých vojáků na dvojnásobek, ale nemělo by to žádný význam. Pokud nemáte schopnost jim velet a vyzbrojit je, nejsou pro útočné operace použitelní,“ konstatuje Jack Watling z britského vojenského výzkumného ústavu Royal United Services Institute (RUSI). „Postupem času bude situace Ukrajiny stále složitější,“ dodává.

Podle něj, stejně jako řady dalších analytiků, tak nezbývá než konstatovat, že převahu ve válce získává agresor, tedy Rusko. Neznamená to ale, že je z pohledu Ukrajiny vše ztraceno a že by ji Západ měl přestat podporovat, naopak. „Výsledek války je stále možné změnit,“ uvádí Watling. Byla by ale potřeba zásadní změna v řadě ohledů. A momentálně se nezdá být příliš realistické, že k ní dojde.

