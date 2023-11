Palestinské radikální hnutí Hamás v prohlášení uvedlo, že je ochotné prodloužit stávající čtyřdenní příměří ve válce s Izraelem, pokud se zvýší počet propuštěných palestinských vězňů. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Prodloužení klidu zbraní je s ohledem na možné osvobození dalších rukojmích nakloněný i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který to v telefonátu řekl americkému prezidentovi Joeu Bidenovi.

Agentura AFP s odkazem na nejmenovaný zdroj z Hamásu uvedla, že hnutí uvažuje o prodloužení příměří o dva až čtyři dny a že chce umožnit propuštění dalších 20 až 40 rukojmích zajatých při útoku na Izrael.

Izraelský premiér podle agentury Reuters Bidenovi řekl, že Izrael okamžitě obnoví bojové operace v Pásmu Gazy, jakmile dočasné příměří skončí. Zároveň by prý ale uvítal dohodu o delší přestávce v bojích, pokud by to znamenalo propuštění dalších rukojmích zajatých v Izraeli. Současná dohoda, která začala platit v pátek, má vypršet v pondělí večer, uvedla AFP.

Výměnou za už dříve dojednaný klid zbraní, který začal platit v pátek ráno, by měl v pondělí Hamás propustit dalších 11 rukojmí, jejich celkový počet tak bude dopředu domluvených 50, připomíná web listu The Times of Israel (ToI). Izrael obdržel seznam těchto rukojmí a podle kanceláře izraelského premiéra se o něm "vedou diskuse". Podle ToI ale není jasné, o čem přesně se v této souvislosti diskutuje. Hamás se zavázal propustit celkem 50 rukojmí, Izrael na oplátku slíbil propustit 150 palestinských vězňů a umožnit přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy. Podle dohody může být klid zbraní prodloužen o jeden den za každých deset propuštěných rukojmí.

Případné prodloužení dočasného klidu zbraní záleží i na tom, zda se Hamásu podaří najít desítky rukojmí, které drží v Pásmu Gazy jiné ozbrojené skupiny, gangy i civilisté, řekl deníku The Financial Times (FT) katarský emír Tamim bin Hamad Chalífa Sání. Právě pátrání po až 40 rukojmích v Pásmu Gazy, které nedrží Hamás, je podle katarského emíra pro palestinské hnutí jednou z motivací ke klidu zbraní.

"Pokud najdou další ženy a děti, bude (příměří) prodloužené. Nemáme jasné informace, kolik přesně jich mohou najít, protože jeden z důvodů pauzy je, aby měli (Hamás) čas na hledání zbytku pohřešovaných," uvedl Sání.

Izrael dal Kataru k dispozici seznam více než 90 žen a dětí zajatých při krvavém útoku Hamásu na jih Izraele 7. října, řekl FT Sání. Zemřelo tehdy asi 1200 lidí a 240 jich bylo odvlečeno do Pásma Gazy spravovaného Hamásem. Izrael je podle emíra ochoten prodloužit příměří, pokud bude mít důkazy, že má Hamás další rukojmí, které může propustit.