Rusové podle ukrajinských úřadů podnikli v noci na dnešek dosud největší dronový nálet na Kyjev. Útok si vyžádal několik zraněných, uvedl starosta metropole Vitalij Kličko, podle něhož trosky bezpilotních strojů způsobily na několika místech požáry, mimo jiné obytné budovy a školky. Podle ukrajinského letectva Rusko použilo bezpilotní letouny Šáhed íránské výroby. Agentura Reuters cituje místní obyvatele, kteří slyšeli drony a výbuchy celou noc. Poplach trval v hlavním městě šest hodin, oznámil na sociální síti Telegram Kličko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil nálet za „záměrný teror“.

Celkem bylo zraněno pět lidí, včetně 11letého dítěte, informoval Kličko, podle kterého nebylo nutné zraněné po ošetření hospitalizovat.

Rusové v noci nasadili proti Ukrajině rekordní počet 75 bezpilotních letounů Šáhed, z nichž 71 se podařilo sestřelit, uvedl podle webu deníku Ukrajinska pravda velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk . Hlavním cílem náletu byl Kyjev, ale protivzdušná obrana zasahovala celkem v šesti ze 24 oblastí země. V Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě země Ukrajinci zničili také raketu Ch-59.

Za „záměrný teror“ označil prezident Zelenskyj skutečnost, že Rusové zaútočili právě v den, kdy si Ukrajinci připomínají miliony obětí hladomoru způsobeného sovětským režimem. "Více než 70 šáhedů v noci na den památky obětí genocidy hladomoru. Záměrný teror. Právě v tuto dobu. Ruské vedení je pyšné na to, že může zabíjet," napsal prezident na internetu. Přislíbil další posílení protivzdušné obrany a zdůraznil, že ukrajinské vedení se snaží, aby se svět sjednotil při obraně před ruským terorem. "Teroristický stát musí prohrát a nést odpovědnost za to, co spáchal, " prohlásil.

Nad ukrajinským hlavním městem protivzdušná obrana zničila okolo šesti desítek vzdušných cílů, uvedl velitel vojenské správy metropole Serhij Popko.

Trosky jednoho bezpilotního letounu podle Klička spadly na výškovou budovu ve východní části Kyjeva, a trosky dalšího podle Ukrinformu na pětipodlažní budovu v západní části ukrajinského hlavního města. Ve druhém případě utrpěli zranění dva lidé.

Do Kyjeva dnes dorazili předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil, kvůli trvajícímu leteckému poplachu však rovnou z vlakového nádraží zamířili do hotelového krytu. Do krytu musel také další zahraniční host v Kyjevě, lotyšský prezident Edgars Rinkévičs.