Nizozemská krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse přesvědčivě vyhrála středeční předčasné volby v Nizozemsku. Podle zatím stále neoficiálních výsledků získala strana 37 křesel ve 150členné sněmovně.

Druhá na pásce skončila s odstupem deseti poslanců koalice socialistů a zelených v čele s evropským exkomisařem pro klima Fransem Timmermansem. Rozdíl mezi dalšími stranami je v jednotkách mandátů.

Vítězství PVV naznačil první průzkum až tento týden těsně před volbami. Analytici to vyhodnocují tak, že se Nizozemci zdráhali přiznat v průzkumech volbu krajní pravice, a poukazují také na „efekt Gazy“. Mnohé voliče mohly podle nich zviklat propalestinské demonstrace, které se konaly v řadě nizozemských měst po útoku Hamásu na Izrael.

Historický výsledek PVV okamžitě vyvolal nejistotu ohledně dalšího směřování země. Wilders postavil svoji stranu na protipřistěhovalecké rétorice – hlásá, že dostane migraci do země na nulu, a to včetně odmítnutí všech žadatelů o azyl. Prosazuje ale také odchod Nizozemska z Evropské unie a odmítá pomoc Ukrajině.

Osmnáctimilionový bohatý stát na západním okraji Evropy patří mezi klíčové země unie. Je jedním z hlavních přispěvatelů do společného rozpočtu a také podporovatelem Ukrajiny. Vláda končícího premiéra Marka Rutteho jako jedna z prvních v západní Evropě začala posílat zbraně Kyjevu a je i součástí koalice na dodání amerických stíhaček F-16 na Ukrajinu.

Geert Wilders v kampani hlásal, že by na Ukrajinu neodešel ani jeden nizozemský náboj, kdyby strana skončila ve vládě, protože „zbraně potřebuje Nizozemsko pro sebe“. Našel by v tom spojence na evropské scéně, staronového slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského Viktora Orbána. Orbán byl mezi prvními, který už ve středu večer po zveřejnění prvních odhadů gratuloval Wildersovi k vítězství.

PVV tvrdí i to, že je proti dalšímu rozšíření EU. Sedmadvacítka má ještě do konce tohoto roku rozhodnout o zahájení předvstupních rozhovorů s Ukrajinou a pozvat mezi sebe další státy.

Není tedy jisté, jak toto a další rozhodnutí, která vyžadují souhlas všech zemí, nakonec dopadnou. Končící Rutteho kabinet možná nebude mít mandát k souhlasu se zmíněnými kroky, zejména pokud by Wilders skutečně sestavoval novou nizozemskou vládu.

To je jedna z největších neznámých těchto voleb. Přirození spojenci PVV dosud odmítali potenciální koalici s PVV. Například jeden z dalších vítězů voleb, teprve nedávno založená strana lidovce Pietera Omtzigta, která by měla získat 20 křesel. Také šéfka dosud vládnoucích pravicových liberálů (VVD) Dilan Yeşilgöz-Zegeriusová, která odešla do Nizozemska z Turecka jako kurdské dítě, ve středu večer po oznámení prvních odhadů odmítla, že by podpořila Wilderse na premiéra. Koalici s účastí členů jeho strany ale nevyloučila. Pokud by se PVV dohodla s liberály a Omtzigtovou stranou, měla by ve sněmovně většinu.

Další koalice se nabízí od středu nalevo v čele s Fransem Timmermansem. Musely by se jí účastnit ale nejméně čtyři strany. Předpokládá se tudíž, že koaliční vyjednávání se protáhnou dlouho do roku 2024. Pro nizozemskou scénu, kde pro vstup do dolní komory parlamentu neplatí minimální kvórum, je to běžné. Rutte naposledy vyjednával o vládě 271 dní.

Wildersovým hlavním tématem je migrace. To také dominovalo kampani jako součást debaty o krizi bydlení a rostoucích životních nákladech pro „běžné“ Nizozemce. V zemi podle vládních analýz chybí domovy pro 400 tisíc rodin, což žene ceny zejména nájemního bydlení ve městech nahoru.

PVV připisuje nedostatek bytů a domovů přistěhovalecké politice. Do Nizozemska přišlo za loňský rok přes 220 000 lidí, což je desetkrát víc než před dvaceti lety. Země s nejvyšší hustotou zalidnění v Evropě se dostává pod tlak. Snížit legální migraci do Nizozemska na maximálně desítky tisíc ročně – včetně cizinců z EU – chtějí i Pieter Omtzigt a šéfka liberálů.

Wilders, kterému se kvůli jeho účesu přezdívá Mozart nebo také „nizozemský Trump“, postavil svoji popularitu na tvrdé kritice islámu. Chce zakázat výstavbu mešit v zemi a také prodej koránu, svaté knihy muslimů – těch žije v Nizozemsku přes milion. Šéf PVV kvůli tomu čelil výhrůžkám smrtí a na základě rozhodnutí úřadů ho proto všude doprovází bodyguardi.

V poslední době v předtuše možného volebního úspěchu Wilders slevil ze svých nejvyhraněnějších požadavků. Prohlásil, že by PVV jako vládní strana nezakazovala mešity ani korán. „Chápu velmi dobře, že vláda nemůže prosazovat něco, co odporuje ústavě.“