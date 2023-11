Evropský parlament ve středu odmítl návrh na omezení používání pesticidů, tedy chemických přípravků na ochranu rostlin. Zpravodajka normy, europoslankyně za Zelené Sarah Wienerová z Rakouska, po hlasování hovořila o „černém dni pro životní prostředí a společnost“.

Návrh, který měl do roku 2030 snížit používání pesticidů v EU na polovinu, odmítlo 299 poslanců, podpořilo jej 207 evropských zákonodárců a 121 se zdrželo hlasování. O textu se vedla vášnivá diskuse a poslanci podali desítky pozměňovacích návrhů, jejichž schvalování výrazně prodloužilo hlasování.

Poslanci rovněž v těsném hlasování odmítli, aby se návrh vrátil příslušnému výboru k dalšímu projednání. Státy EU by svou pozici k europarlamentem zamítnutému návrhu mohly hledat na jednání ministrů zemědělství v prosinci, plyne z diplomatických informací ČTK. Vzhledem k odmítavému postoji europoslanců ale není jisté, že se tak skutečně stane, program prosincové rady ještě španělské předsednictví nefinalizovalo. Existuje navíc stále poměrně velká skupina zemí, které by o věci raději než na ministerském jednání ještě dál diskutovaly na nižší úrovni v příslušné pracovní skupině. Omezení pesticidů tak bylo dneškem prakticky definitivně smeteno ze stolu, přinejmenším do konce volebního období, poznamenala agentura AFP.

Zelení a další levicové strany v EP nakonec hlasovali proti konečné dohodě poté, co společný tlak Evropské lidové strany (EPP) a dalších pravicových skupin zmírnil formulaci mnoha ustanovení schvalované normy, poznamenal k dění na plénu europarlamentu bruselský server Politico. Europoslanci tak zlikvidovali jeden z klíčových pilířů takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) stávající Evropské komise, upozornil tento zpravodajský web.

Pravici a radikální pravici viní z odmítnutí textu jeho zpravodajka Wienerová, podle které výsledek zásadně ovlivnili lobbisté. „Nedovedla jsem si představit, že by tento návrh mohl být takto zmasakrován. Pro mě jako zpravodajku to bylo velké zklamání, ale je to hlavně monumentální zklamání pro životní prostředí. Je to rána pro naše cíle stran biodiverzity, pro naše zdraví a pro zdraví našich dětí,“ uvedla Wienerová po hlasování. Prohlásila také, že je zklamaná, že europoslanci nejsou schopni ani diskutovat o ochraně půdy, přestože hmyz vymírá, voda je znečištěná a v lidském těle koluje na 300 různých škodlivých látek.

„Výsledek hlasování překvapil všechny, nemá vítěze. Má jen poražené. Tím hlavním, kdo ztratil, jsou radikální Zelení, kteří chtěli všechno a nemají nic. Je velká škoda, že zřejmě i část liberálů a socialistů neunesla to, že prošly kompromisní návrhy EPP,“ uvedla na dotaz ČTK česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová, která je členkou EPP. Za kompromisy prosazované EPP označila prodloužení lhůty pro snížení pesticidů do roku 2035, změnu referenčního období na roky 2011 až 2013 nebo větší flexibilitu pro jednotlivé členské státy. Politička zvolená za KDU-ČSL uvedla, že českým zemědělcům a jejich úsudku při přiměřeném používání pesticidů důvěřuje. Kritizuje „zelené pokrytectví“ kolegů ze zemí, kde jsou pesticidy výrazně rozšířenější než v ČR.

Letos v říjnu se Česká republika přidala k desítce zemí evropského bloku, které prosazují, aby cíl snížit do roku 2020 používání pesticidů o polovinu byl právně nezávazný. Evropskou komisí navržené národní cíle by mělo podle této skupiny nahradit rozhodnutí každé členské země o tom, jak přispěje ke společnému unijnímu cíli. Podle tehdejšího vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného je ČR mezi zeměmi s nejnižší mírou využívání pesticidů a další snížení by pravděpodobně vedlo ke ztrátě produkce některých komodit.