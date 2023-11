Klíčové součástky pro vojenské vrtulníky, které vyrábí česká firma První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš, se dostaly do Ruska i po začátku invaze na Ukrajinu. Stalo se tak skrze třetí firmy v Kazachstánu a v Indii, tvrdí ukrajinský server The Kyiv Independent, který zveřejnil reportáž, jež se zakládá na zjištění ukrajinské nevládní organizace State Watch. Podle ní tak firma mohla porušit sankce zavedené proti Rusku Evropskou unií. Česká společnost podle ukrajinského serveru pochybení odmítá. ČTK se snaží získat aktuální vyjádření PBS Velká Bíteš.

PBS Velká Bíteš podle ukrajinského serveru vyrábí klíčovou součástku pro motory vrtulníku Mi-8, který ruská armáda využila při bojích na Ukrajině. Jedná se o součástku, která slouží k nastartování hlavního motoru vrtulníku a kterou Rusko samo nevyrábí.

Na ruském trhu byla PBS Velká Bíteš aktivní zhruba 20 let, obchody však musela přerušit kvůli sankcím, které zavedla Evropská unie po začátku ruské invaze na Ukrajinu, píše The Kyiv Independent. Součástky mimo jiné dodávala ruské firmě Kazan Helicopters, která vrtulníky Mi-8 vyrábí.

Podle State Watch se však součástka produkovaná českou firmou i po zahájení války na Ukrajině v únoru loňského roku dostávala do Ruska skrze reexport z Indie či Kazachstánu. Organizace své tvrzení opírá o data z exportních registrů. Podle ní indická firma Space Era Materials and Processes prodala do Ruska letos a loni 20 klíčových součástek od české firmy v hodnotě 8,5 milionu dolarů (190 milionu korun).

„To jsou relativně malá čísla pro (českou) firmu a nemohla výrazně přispět k jejímu zisku,“ tvrdí The Kyiv Independent. Za posledních 50 let totiž česká firma prodala zhruba 6500 těchto součástek.

V prohlášení pro ukrajinskou organizaci PBS Velká Bíteš odmítla, že by porušovala unijní sankce. Se zmíněnou indickou firmou ani nemá smlouvu. Po kontrole sériových čísel vyplynulo, že 14 z 20 součástek, které skončily v Rusku, firma prodala soukromým jiným firmám v Indii a v Kazachstánu a indickému letectvu. U zbývajícím šesti součástek firma identitu kupujícího neuvedla.

Podle analytičky Veroniky Vellaové z univerzity v Lutychu by však česká firma měla dbát i na to, aby její obchodní partneři neprodávali její součástky subjektům, na které se vztahují sankce. Podle The Kyiv Independent měla česká firma exportní licenci pro prodej součástek kazašským leteckým závodům ARZ-405, které obchodují s Ruskem a zabývají se servisem vrtulníků Mi-8. Česká firma podle The Kyiv Independent uvedla, že zkontroluje počínání svých klientů a možnost, že by její součástky prodávali další subjektům.