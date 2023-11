Nizozemský ochránce životního prostředí, který se během nedělní obří klimatické demonstrace v Amsterodamu dostal do střetu se švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou kvůli její podpoře Palestiny, v rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel uvedl, že on i řada dalších aktivistů se cítí zneužiti a varoval před rozštěpením klimatického hnutí.

Když Thunbergová místo o ochraně životního prostředí mluvila o Palestině, Erjan Dam vtrhl na pódium, kde do jejího mikrofonu prohlásil, že přišel na klimatickou demonstraci, nikoliv poslouchat její politické názory. Thunbergová po krátké strkanici s Damem se zjevným odkazem na Izraelem okupovaná palestinská území začala skandovat: „Na okupované půdě neexistuje klimatická spravedlnost.“ Dam byl poté vyveden ochrankou.

Glosa Petra Honzejka O monumentálním blbství vypouštěčů pneumatik 27. 4. 2023 ▪ 3 min. čtení

„Když Greta Thunbergová nebo jiní přední aktivisté neustále mluví o palestinské otázce, vyvolává to nesouhlas,“ řekl Dam v rozhovoru s týdeníkem. „Lidé, kteří s tím nesouhlasí, takovéto projevy odpuzují. To poškozuje naši věc,“ řekl aktivista a bývalý fyzioterapeut s tím, že hnutí za ochranu klimatu by se mělo soustředit na svůj hlavní cíl, tedy ochranu klimatu. „Cítil jsem se zneužit, stejně jako mnoho dalších účastníků,“ dodal.

Podle organizátorů se klimatické demonstrace zúčastnilo přibližně 85 tisíc lidí, což z ní činí dosud největší podobný protest v Nizozemsku. Již minulý měsíc se Thunbergová stala terčem kritiky za to, že ve svém projevu na podporu Palestiny nezmínila izraelské oběti útoku palestinského radikálního hnutí Hamás ze 7. října, který si vyžádal asi 1200 mrtvých, z většiny civilistů.

Dam v rozhovoru také řekl, že Thunbergovou vždy obdivoval. „Ale pokud teď místo o ochraně klimatu neustále mluví o Palestině, není to pro hnutí za ochranu klimatu dobré,“ míní. Protest se podle něj točil hlavně kolem palestinské otázky a někteří řečníci podněcovali nálady proti Izraeli. Ochrana klimatu, kvůli které do Amsterodamu spolu s dalšími přijel, byla odsunuta na druhou kolej. Mnozí účastníci demonstrace proto zklamáni odcházeli, dodal.