Terorista, který minulý týden v belgickém Bruselu zavraždil dva švédské fotbalové fanoušky, neměl v Evropě už dávno co pohledávat. Žádal o azyl, ale neuspěl. Měl tedy být vyhoštěn zpět do své země, tedy do Tuniska. To přitom Belgii už loni samo...

komentář Ondřeje Housky