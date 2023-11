Americká společnost Apple připravuje podcast o Viktoru Koženém, jedné z hlavních tváří kuponové privatizace v porevolučním Československu ze začátku 90. let. Firma o tom informovala na svém webu. Kožený byl po rozpadu federace později v České republice odsouzen k deseti letům vězení za podvod v souvislosti s převody majetku akcionářů, už roky se ale skrývá na Bahamách.

„Šarmantní mladý Čech slibuje ohromující výnosy. K mání je ropný sektor celé jedné země, a nejlepší investoři v Americe mají zájem. Zní to příliš dobře, aby to byla pravda? Ale ono to tak zatraceně je,“ láká Apple na chystaný podcast s názvem The Pirate of Prague (Pirát z Prahy).

Kožený v Československu vstupoval do privatizace státního majetku se svými Harvardskými investičními fondy, které lidem slibovaly „jistotu desetinásobku“ – tedy vyplacení 10 000 korun za původně investovaných 1000 korun. Jeho masivní reklamní kampaň pomohla privatizaci rozhýbat, zájem veřejnosti o účast byl totiž do té doby jen vlažný.

„Tohle je příběh soukromých letadel, večeří za 20 000 dolarů a kufrů nacpaných penězi. Je to také příběh o pádu komunismu, svobodě pro všechny, která následovala, a také o zrození oligarchů. A je to i příběh o obyčejné lidské chamtivosti... o tom, jak daleko mohou bohatí zajít, aby byli ještě bohatší,“ píše Apple k chystanému podcastu.

Viktor Kožený dokázal přemluvit své superbohaté sousedy z amerického Aspenu i titána z Wall Street, aby investovali obrovské sumy do privatizace ázerbájdžánské státní ropné společnosti. Padlo na něj ale podezření z korupce a v roce 2005 byl na základě amerického zatykače zadržen na Bahamách, kde už v té době žil. Zadržením pro něj začal několikaletý boj proti vydání do USA. Právní bitvu sice vyhrál, z obav ze zadržení ale zůstává žít na Bahamách.