Za válku s palestinským hnutím Hamás Izrael zaplatí 200 miliard šekelů, tedy přes 1,1 bilionu korun. S odvoláním na odhad ministerstva financí to napsal izraelský ekonomický deník Kalkalist, jak informovala agentura Reuters. Jde o zhruba desetinu izraelského ročního hrubého domácího produktu.

Ministerstvo financí ve svém odhadu počítá s tím, že operace proti Hamásu potrvají osm až 12 měsíců. A také s tím, že se omezí pouze na pásmo Gazy, tedy že do konfliktu nevstoupí i další aktéři. Mluví se hlavně o možnosti, že by se Izrael střetl i s libanonským hnutím Hizballáh, případně i s Íránem, který je patronem jak Hamásu, tak Hizballáhu. Odhad ministerstva také předpokládá, že se zhruba 350 tisíc Izraelců, které armáda povolala do služby v rámci mobilizace, bude moci vrzy vrátit k civilnímu zaměstnání.

Podle deníku Kalkalist samo ministerstvo financí svůj odhad nákladů války označilo za „optimistický“. Polovina všech odhadovaných nákladů má jít na přímé vojenské výdaje. Zbytek představují například ušlé státní příjmy nebo kompenzace pro lidi postižené říjnovým brutálním útokem Hamásu na Izrael. Zahynulo při něm přes 1400 lidí, další tisíce utrpěly zranění.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek ujistil, že stát se o postižené postará. „Můj příkaz je jasný. Otevřete pokladnu a pošlete peníze všem, kteří je potřebují,“ řekl premiér.

Izrael v reakci na útok Hamásu ze 7. října spustil bombardování pásma Gazy, do kterého následně pronikly i izraelské pozemní jednotky. Netanjahu prohlašuje, že jeho cílem je úplná likvidace Hamásu, který Gazu ovládá. Při izraelské odvetě zemřely podle palestinských zdrojů tisíce civilistů včetně žen a dětí. Většina mezinárodního společenství Izrael vyzývá, aby svolil k humanitární přestávce v boji, aby se do pásma mohla dostat nezbytná pomoc a mohlo dojít k evakuaci raněných nebo cizích státních příslušníků.