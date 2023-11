Co je malé, to je hezké“ pro Annalenu Baerbockovou zjevně neplatí. Německá ministryně zahraničí za Zelené prohlásila, že „větší Evropa bude lepší Evropa“. Šéfka diplomacie nejdůležitější země unie se tím dosud nejzřetelněji z členů berlínské vlády postavila za rozšíření EU.

Baerbocková to udělala v momentě, kdy se očekává klíčové rozhodnutí lídrů sedmadvacítky zahájit vstupní rozhovory s Ukrajinou. To by mělo vzejít z jednání Evropské rady – kde se schází šéfové států a vlád zemí unie – už příští měsíc.

Zbývá vám ještě 80 % článku