Izraelští vojáci nebudou a za žádných okolností by neměli vstupovat do tunelů Hamásu v Pásmu Gazy. Podle zpravodajského webu The Times of Israel (ToI) to uvedl někdejší zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Jair Golan. Podle něj izraelská armáda může tunely palestinských ozbrojenců proměnit ve smrtící past, aniž by do nich vstupovala. Naopak boj v tunelech generálmajor v záloze považuje za nebezpečný a velmi riskantní.

„Nemusíte jít do tunelů... vstoupit do tunelů by byla vážná chyba,“ řekl Golan v rozhovoru s izraelským vojenským rozhlasem. ToI v této souvislosti píše, že se příslušníci Hamásu v Pásmu Gazy skrývají v síti tunelů a čekají.

„Chytré je najít vchody do tunelů a uzavřít je nebo tam poslat kouř, který nepřítele z tunelu vyžene nebo mu ublíží,“ řekl Golan. „V tunelech nebojujete za žádných okolností... tam není šance vyváznout nezraněný. V tunelech se nebojuje. Proti hrozbě tunelů se musí zakročit,“ dodal.

S tvrzením, že Hamás může v tunelech vyčkávat donekonečna, Golan nesouhlasí. „Věřte mi. Izraelská armáda dnes disponuje schopnostmi, aby se s tunely účinně vypořádala. Má veškeré znalosti a prostředky. Pokud Hamás v tunelech zůstane, stanou se pro něj smrtící pastí,“ řekl.

Například britský list The Telegraph v této souvislosti minulý týden napsal, že Izrael bude k utěsnění tunelů používat takzvané „pěnové bomby“ namísto klasických výbušnin. Pěnová bomba podle listu funguje na bázi dvou kapalin, které při odstranění oddělující přepážky vytvoří rapidně expandující pěnu, která následně ztvrdne. Nakládání s kapalinou nicméně může být nebezpečné a v minulosti kvůli tomu podle listu několik izraelských vojáků osleplo.

Golan, který se 7. října vydal na jih a zapojil se do bojů proti palestinským ozbrojencům v západním Negevu, také poznamenal, že od okamžiku, kdy izraelská armáda najde vchody do tunelů, získává plnou převahu.

Na otázku, zda by podpořil dohodu, na jejímž základě by Hamás propustil všechny rukojmí výměnou za to, že by jeho členům bylo umožněno odjet do Íránu, Sýrie či jinam, odpověděl. „Kéž by. Pokud by se nám podařilo dostat se do situace, za níž by lídři Hamásu odpluli a naši rukojmí by byli osvobozeni, bylo by to skoro příliš dobré na to, aby to by byla pravda,“ řekl. Také uvedl, že kromě Hamásu rukojmí zadržují i jiné ozbrojené skupiny. Podle aktuální izraelské bilance palestinští ozbrojenci do Pásma Gazy unesli nejméně 242 lidí. Počet nezahrnuje čtyři propuštěné zajatkyně – Američanku s dcerou a dvě izraelské seniorky.