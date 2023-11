Z války na Ukrajině jsou všichni unavení a nastal čas hledat řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Řekla to italská premiérka v telefonátu, o kterém se domnívala, že ho vede s vysokým představitelem Africké unie. Místo toho na druhé straně linky byla dvojice ruských komiků, kteří nahrávku zveřejnili, napsala agentura ANSA. V telefonátu si Meloniová také postěžovala, že Itálie nedostává od Evropské unie dostatečnou pomoc s migrací.

Fingovaný telefonát se podle italské vlády odehrál 18. září. Údajný reprezentant Africké unie se v nahrávce ptá, jak dlouho potrvá válka na Ukrajině. „Popravdě řečeno, vidím velkou únavu na všech stranách,“ řekla italská premiérka. Podle ní ukrajinská ofenziva nepokračuje podle očekávání a hrozí, že válka bude pokračovat mnoho let. „Problémem je nalézt cestu, která by byla přijatelná pro obě strany, aniž by to zničilo mezinárodní právo,“ uvedla Meloniová. Ta před více než měsícem tvrdila, že má nápady na řešení, které ve vhodný čas předloží.

Premiérčin úřad ve středu vydal prohlášení, které cituje italský tisk a podle něhož diplomatickou službu úřadu obelhal podvodník. V prohlášení premiérka potvrzuje svou podporu Ukrajině, kterou vyjadřuje i na nahrávce falešného telefonátu.

V první části telefonátu se Meloniová vyjadřuje k migraci. V letošním roce se počty migrantů, kteří připluli z Afriky do Itálie, prakticky zdvojnásobily. Italská premiérka si postěžovala, že Řím nedostává dostatečnou podporu od dalších unijních zemí a z Bruselu. „Problémem je, že ostatní to (migrace) nezajímá a společně se domnívají, že Itálie musí tento problém vyřešit sama,“ řekla premiérka. Domnělému představiteli Africké unie, který tvrdil, že veškerá mezinárodní pomoc západních zemí nyní směřuje na Ukrajinu, pak slíbila větší podporu.

Telefonát podle agentury ANSA zorganizovalo duo ruských komiků, Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov přezdívaní Vovan a Lexus, které je v Rusku známé svými fingovanými telefonáty s politiky i mezinárodními celebritami. Mezi ty, které v minulosti napálili, patří prezident Andrzej Duda, ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba či bývalá německá premiérka Angela Merkelová.