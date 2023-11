Představitel politického křídla palestinské teroristické organizace Hamás Ghází Hamad v rozhovoru s libanonskou televizí pohrozil, že skupina zopakuje krvavý útok na Izrael, který provedla 7. října, a vyjádřil přání zničit Izrael. Rozhovor s titulky ve středu na síti X zveřejnila nevládní organizace Middle East Media Research Institute (MEMRI). Příspěvek sdílel také britský ministr zahraničí James Cleverly a napsal k tomu: „Jak může být mír, když Hamás usiluje o likvidaci Izraele?“

„Izrael je země, která na našem území nemá co dělat. Musíme tu zemi odstranit, protože představuje bezpečnostní, vojenskou a politickou katastrofu pro arabský a islámský národ. Nestydíme se to říct,“ uvedl Hamad v rozhovoru LBC TV 24. října. V rozhovoru označil existenci Izraele za „nelogickou“ s tím, že je třeba jej odstranit z palestinského území.

„Musíme dát Izraeli lekci a uděláme to znovu a znovu,“ řekl a prohlásil, že útok 7. října byl pouze začátek a že Hamás tuto operaci klidně bude opakovat čtyřikrát. „Budeme za to muset zaplatit daň? Ano, jsme připraveni za to zaplatit. Jsme nazýváni národem mučedníků a jsme hrdí na to, že obětujeme mučedníky,“ řekl. Hamad také prohlásil, že Hamás 7. října „nechtěl ublížit civilistům“, ale „došlo ke komplikacím“.

Podle izraelských úřadů si útok Hamásu vyžádal životy 1400 lidí, a to převážně civilistů. Izrael v odvetě zahájil válku proti Hamásu v Pásmu Gazy. O život od té doby v Pásmu Gazy podle tamních úřadů přišlo téměř 8800 lidí.

List The Times of Israel v této souvislosti píše, že Hamás „opakuje lživou mantru“, že nechtěl útočit na civilisty. V posledních třech týdnech se podle listu objevily přesvědčivé důkazy o tom, že velitelé Hamásu dávali přímé pokyny útočit na civilisty.

„Jsme obětí okupace. Tečka. Proto by nám nikdo neměl vyčítat, co děláme. Sedmého října, 10. října, miliontého října. Vše, co děláme, je ospravedlnitelné,“ prohlásil Hamad.