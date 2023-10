Neumím si představit, že poslední týdny nezanechají hlubokou emoční, politickou i společenskou stopu na straně Izraelců a Palestinců na dekády,“ komentuje vraždy Hamásu a následnou odvetu Izraele analytik z Institutu politologických studií Jakub Záhora. Situace je podle něj nejhorší za 70 let. Na to, že by mohl vzniknout svobodný palestinský stát, mohou teď Palestinci zapomenout.

„Šance na dvoustátní řešení jsou z několika důvodů mizivé. Je to ale dlouhodobé,“ říká odborník na mezinárodní vztahy k tomu, jakou šanci mají Palestinci na vlastní stát po brutálním útoku teroristického uskupení Hamás na obyvatele Izraele. Upozorňuje ale, že se situace příliš nemění už od druhé intifády v roce 2000, a před samotným činem teroristické skupiny ji podpořil i fakt, že se izraelská politická reprezentace posunula více doprava. „Velká část politického spektra v Izraeli dvoustátí odmítá,“ popisuje Záhora.

Podle něj nemá současný konflikt mezi Hamásem a Izraelem před sebou bohužel žádné jasné řešení. To ale neznamená, že by mělo mezinárodní společenství tolerovat brutální násilí Hamásu na jedné straně a disproporční odvetu Izraele na straně druhé.

„Spousta expertů a expertek v zásadě pouze souhlasí s tím, co Izrael dělá, s argumentem, že má právo na sebeobranu. To je pravda, nicméně podle dostupných informací je tady ta disproporčnost, kdy nezasahuje pouze vojenské cíle,“ říká Záhora k debatě, zda země porušuje pravidla války.

Rozsah humanitární krize, kterou zažívá Palestina, je přitom podle něj nepředstavitelný. „Už byl z domova vyhnán asi milion lidí, takže zhruba polovina obyvatel Gazy, kteří žijí v otřesných podmínkách bez ohledu na izraelské údery,“ popisuje odborník s tím, že v regionu chybí voda, potraviny, palivo i potřebné léky. „Dokonce už máme zprávy, že dochází k lékařským operacím bez anestetik,“ dokresluje situaci Záhora.