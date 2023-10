Odškodné ve výši 175 milionů dolarů (čtyř miliard korun) má německá firma Bayer zaplatit americkému důchodci za to, že u něj herbicid Roundup způsobil rakovinu. O pátečním verdiktu informovala agentura Reuters. Bayer se chce odvolat a věří, že se "neopodstatněný rozsudek" podaří zrušit.

Ernest Caranci u soudu tvrdil, že rakovinu dostal proto, že roky používal herbicid Roundup, nejznámější značku mezi glyfosáty na světě, na své zahradě.

Bayer, který v roce 2018 koupil výrobce tohoto glyfosátu firmu Monsanto, čelí ve Spojených státech desítkám tisíc podobných žalob. V některých případech musí platit odškodné, v jiných je společnost úspěšná. řada sporů stále běží, ačkoliv se Bayer snažil před dvěma lety co nejvíce sporů urovnat a na odškodné vyhradil miliardy dolarů. Tehdy se dohodl s třicítkou advokátních kanceláří, které jménem svých klientů dohromady na Bayer podaly asi 125 tisíc žalob. Přesto ještě zhruba 40 tisíc žalob běží.

Německá firma říká, že desítky let studií prokázaly, že Roundup a jeho účinná látka - glyfosát - jsou bezpečné pro používání lidmi. V Evropě je používá glyfosátu částečně omezeno, do roku 2019 se používal v zemědělství i k takzvanému vysušování potravinářských plodin před sklizní. Dosud je ho ale možné na polích používat na plošné hubení plevele.

O jeho zákazu se v EU debatuje přes osm let. V roce 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci publikovala zprávu o jeho možné karcinogenitě. Aktuální povolení pro jeho užívání v EU platí do 15. prosince letošního roku. V červenci Evropský úřad pro bezpečnost potravin řekl, že používání glyfosátu v zemědělství je bezpečné, což vyvolalo kritiku zejména ze strany ekologických organizací. Členské země se nedokázaly na začátku října shodnout na prodloužení používání glyfosátu do roku 2034, další hlasování má podle serveru EUobserver proběhnout v polovině listopadu.