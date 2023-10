Odvetné útoky izraelské armády v Pásmu Gazy si vyžádaly životy 50 rukojmích, které na začátku října z Izraele uneslo palestinské radikální hnutí Hamás. Při čtvrteční návštěvě v Moskvě to podle listu Kommersant uvedli zástupci Hamásu. List The Times of Israel upozornil, že podobná tvrzení jsou neověřitelná a že Izrael je v minulosti nekomentoval.

Neohlášenou cestu do Ruska ve čtvrtek podnikla delegace vedená jedním z čelných představitelů Hamásu Músou abú Marzúkem. Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Interfax uvedlo, že s představiteli hnutí hovořilo o propuštění rukojmích držených radikály v Pásmu Gazy i o evakuaci Rusů a dalších cizinců z této oblasti. Návštěvu lidí z Hamásu v Moskvě důrazně odsoudil Izrael.

"Bude útok za útokem. Už jsme připraveni úplně zničit Hamás," prohlásil šéf izraelské armády

„Ruská federace je pro Palestince přátelskou zemí a udržuje vztahy s veškerými palestinskými zástupci. Jsme (s Ruskem) vždy připraveni jednat ohledně řady témat,“ uvedl jeden ze zástupců delegace Hamásu.

Delegace radikálního hnutí podle Kommersantu zopakovala, že rukojmí nepropustí, dokud nevyjedná klid zbraní s Izraelem. Ruské straně také představila „své důvody pro útok“ na jih Izraele ze 7. října, při kterém zahynulo 1400 lidí, především civilistů. Dalších více než 220 lidí palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při odvetných náletech v Gaze zahynulo podle místních zdravotnických úřadů přes 7000 lidí.

Hamás dříve uvedl, že rukojmí chce vyměnit za 6000 Palestinců držených v izraelských věznicích. Minulý týden ozbrojenci z Hamásu propustili dvě Američanky – matku s dcerou, tento týden se dostaly na svobodu dvě izraelské seniorky. Téměř polovina Izraelců by chtěla s invazí do Pásma Gazy posečkat, vyplývá z průzkumu listu Maariv. Podle agentury Reuters to souvisí právě s rukojmími.

Evakuace z Egypta

Cestovní kancelář Čedok během pátku evakuuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba u Rudého moře, kde v noci na pátek raketa zasáhla zdravotnické zařízení. Sdělil to mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake a posléze informaci potvrdila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

„Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během pátečního dne vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech 500 českých turistů, které v oblasti máme,“ uvedla Pavlíková. Všichni jsou podle ní v pořádku a dostávají informace o transferech na letiště. „Aktuálně tedy organizujeme odlety a koordinaci zajišťují jak delegáti, tak naši partneři na místě,“ dodala.

Mezi zraněnými nejsou podle mluvčího ministerstva cizí státní příslušníci, tedy ani Češi. „Podle egyptských médií, a potvrzeno i našimi zdroji, mělo být zraněno šest osob,“ řekl Drake. Pro celý Egypt eviduje úřad 2580 Čechů registrovaných v cestovatelském systému Drozd. V nejbližší době vydá upozornění.

Na české velvyslanectví v Káhiře se s žádostí o evakuaci zatím neobrátil žádný občan, v případě potřeby bude možné využít lety Čedoku. „Mělo by být na každém ze tří letů zhruba 15 volných míst,“ řekl Drake. Zastupitelský úřad doporučuje v oblasti letoviska Taba dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny bezpečnostních složek.

Podle egyptských médií výbuch ve městě souvisel se současnou válkou mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Taba se nachází přes 200 kilometrů daleko od Pásma Gazy.