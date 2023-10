Spojené státy mají informace, že ruská armáda popravuje vojáky, kteří neplní rozkazy související s válkou na Ukrajině. Podle agentur Reuters a AP to v pátek uvedl mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. Ten dále novinářům řekl, že ruští velitelé vyhrožují popravami celým jednotkám, pokud se budou snažit ustupovat před ukrajinskou dělostřeleckou palbou.

Kreml, ruské ministerstvo obrany ani ruské velvyslanectví v USA na žádosti o komentář zatím nereagovaly, podotkl Reuters.

Ruská soukromá společnost Redut rekrutuje ženy na ukrajinskou frontu

Je to vývoj, o kterém se američtí představitelé pro národní bezpečnost domnívají, že odráží problémy Ruska s morálkou po dvaceti měsících jeho invaze do sousední země, sdělil dále Kirby, který popravy vojáků za neuposlechnutí rozkazů a vyhrožování smrtí jednotkám označil za barbarské. „Myslím, že je to příznak toho, že ruští velitelé vědí, jak špatně si počínají a jak špatně to z vojenského hlediska zvládli,“ prohlásil Kirby.

Kirby podle AP neupřesnil podrobnosti o tom, kolik ruských vojáků bylo podle USA popraveno ani konkrétní příklady jednotek, kterým velitelé vyhrožovali. Uvedl, že mobilizovaní ruští vojáci jsou nedostatečně vycvičení, špatně vybavení a nepřipravení na boj.

Ukrajinští představitelé ve středu uvedli, že ruské síly neberou ohled na těžké ztráty a pokračují v úsilí o dobytí východoukrajinského města Avdijivka, poznamenal v této souvislosti Reuters.