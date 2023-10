Ukrajina předělává vyřazené střely do západních stíhaček na rakety země-vzduch, které lze využít jako prostředek protivzdušné obrany. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného ukrajinského představitele to uvedl britský deník Financial Times, který to označil za jeden z ukrajinských úspěchů. Jde o nadzvukové střely AIM-9 Sidewinder, jež mohou nést například americké stíhačky F-16.

„Ty střely AIM-9 byly mimo provoz. My je opravujeme. Přišli jsme na způsob, jak je odpalovat ze země. Je to jakási improvizovaná protivzdušná obrana,“ sdělil britskému listu nejmenovaný ukrajinský činitel. Dodal, že upravené střely Ukrajině pomohou, aby vydržela zimu, během níž se očekávají ruské nálety na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Z dlouhodobého hlediska však podle něj tato improvizovaná protivzdušná obrana není řešením.

Přetváření střel AIM-9 je podle stejného zdroje jen jeden z řady obdobných případů, kdy Ukrajina nachází využití pro starý americký armádní materiál. „Máme dohodu, že si bereme něco zastaralého a děláme z toho něco jiného,“ vysvětlil ukrajinský činitel.

Ukrajina se také snaží opravovat armádní techniku ve spolupráci s evropskými a americkými společnostmi. Letos v létě například ukrajinský státní obranný podnik Ukroboronprom uzavřel dohodu s německým zbrojním koncernem Rheinmetall o tom, že německá firma bude opravovat poškozené tanky Leopard souběžně s výrobou nových obrněnců. Podle ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala ukrajinské firmy uzavřely asi 20 podobných smluv o spolupráci s různými společnostmi a partnery. Některé západní firmy se ale k takovýmto smlouvám podle deníku Financial Times staví váhavě, protože mají obavy, že by Rusko mohlo na jejich továrny podniknout útok.

Ruským mocenským ambicím nelze ustupovat a Ukrajině je třeba dál pomáhat v úsilí osvobodit území, které Moskva okupuje. Shodli se na tom účastníci úterního parlamentního summitu Krymské platformy v Praze. Platforma usiluje o obnovení územní celistvosti Ukrajiny včetně ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. K setkání se formou videopříspěvku připojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, osobně dorazil šéf ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk i zákonodárci ze čtyř desítek zemí.

Summit vyslal ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi zprávu, že účastnické země jsou sjednoceny a budou pomáhat Ukrajině až do chvíle, kdy bude osvobozeno celé její území, prohlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Není pochyb o tom, že Krym je Ukrajina. Krym je ukrajinský a chceme dosáhnout toho, aby byl osvobozen, stejně jako další části Ukrajiny, kde se nyní bojuje,“ uvedla.

Moskva anektovala Krymský poloostrov na jaře 2014 v rozporu s mezinárodním právem. Loni ruská armáda vpadla na Ukrajinu.

Zelenskyj ve videu řekl, že Rusko původně věřilo, že se mu invazi na Ukrajinu podaří provést beztrestně. Tyto iluze už jsou ale zničeny, prohlásil. Mezinárodní společenství se podle něj musí zaměřit na zamezení obcházení protiruských sankcí, apeloval také na dodávky zbraní a munice.

„Čím více národů půjde s námi, tím rychleji dokážeme ukončit agresi Ruska,“ uvedl Zelenskyj. „Uspokojí nás pouze úplná deokupace našeho území,“ dodal. Ukrajina se podle něj snaží získat úplnou kontrolu nad Krymským poloostrovem. „Zatím tomu tak není, ale určitě bude,“ řekl. Účastníky Zelenskyj poprosil, aby bojovali proti ruské propagandě, která se snaží podkopat demokratický řád v evropských zemích. Za nezbytné považuje i dostatek zbraní a munice, aby Ukrajina dokázala zvítězit.

Premiér Petr Fiala (ODS) na summitu uvedl, že Česko podporuje Ukrajinu od začátku ruské agrese v roce 2014 a česká vláda byla jednou z prvních, které loni po ruské invazi dodaly Ukrajině tanky, vrtulníky a jiné těžké zbraně. Ruská okupace Krymu je podle něj porušením mezinárodního práva a Charty OSN. Ukrajina nebude svobodná, dokud nebude obnovena v mezinárodně uznaných hranicích z roku 1991, což zahrnuje i Krym, prohlásil Fiala.

Ukrajinu budeme podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Politikou Evropské unie a všech demokratických zemí by mělo být obnovení územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích hranic z roku 1991, včetně Krymu, řekl účastníkům pražského summitu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Podle něj jsou jakékoliv spekulace o tom, že by Krym mohl být vyměněn s Ruskem za mír, neopodstatněné a nebezpečné. Krym považuje za klíč k ukončení imperialistických ambicí Ruska v Evropě.

Předseda Nejvyšší rady Ukrajiny Stefančuk míní, že je třeba zpřísnit sankce proti Rusku. Poděkoval za všestrannou podporu, pochopení a odolnost, které účastnické státy Krymské platformy projevují Ukrajině v boji proti ruské agresi. „Sankce jsou naše kolektivní odpověď na akt agrese, signál, že budeme podporovat právní stát a mezinárodní normy,“ řekl. Na závěrečné tiskové konferenci uvedl, že summit se zabýval územní celistvostí Ukrajiny, protiruskými sankcemi i vypracováním mechanismu náhrady škod. Poděkoval nejen české politické reprezentaci, ale i lidu za solidaritu.

Nedostatečná a neadekvátní reakce mezinárodního společenství na anexi Krymu byla v Kremlu vnímána jako projev slabosti, uvedla na summitu Pekarová Adamová. Také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zdůraznil, že bylo obrovskou chybou demokratických zemí, že ihned v roce 2008 tvrdě nereagovaly na ruský postup v Jižní Osetii a Abcházii a zejména poté v roce 2014 při ruské invazi na Krym a skryté invazi v Doněcku a Luhansku. Po loňské ruské invazi na Ukrajinu se ukázalo, že Putin používá stejné metody a hanebné dobyvačné vzorce jako v minulosti nacistický diktátor Adolf Hitler, řekl Vystrčil.

Krymská platforma vznikla v létě 2021 z iniciativy Zelenského jako koordinační a konzultační fórum pro zástupce vlád, parlamentů a expertů. První ročník parlamentního summitu se konal loni v říjnu v chorvatském Záhřebu. Osobně se pražského summitu účastnili zákonodárci většiny zemí Evropské unie, zástupci z Británie, Kanady nebo Sierry Leone. Představitelé dalších států, například Austrálie, Japonska, Nového Zélandu či Spojených států, vystoupili prostřednictvím videovzkazu.

S úterním jednáním summitu platformy v Praze zřejmě souvisí kybernetické útoky, kterým během dne čelily weby ministerstva vnitra, policie, pražského letiště, české vlády, sněmovny i Senátu a dalších institucí. Stojí za nimi pravděpodobně proruská skupina NoName057, uvedla společnost Gen Digital, která vznikla spojením výrobců antivirových programů Avast a NortonLifeLock.