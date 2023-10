Ukrajinské síly podnikly v noci na úterý útok na letiště v okupovaném Berďansku a Luhansku. Rusům podle vlastního tvrzení zničily devět vrtulníků různých typů, blíže neupřesněnou speciální techniku a odpalovací zařízení protivzdušné obrany, poškodily vzletové a přistávací dráhy a vyhodily do povětří sklady munice, píší ukrajinská média s odvoláním na komuniké speciálních sil.

Ukrajinci k útokům na letiště poprvé použili americké rakety ATACMS, jejichž menší počet nedávno tajně dodaly Spojené státy, napsal na svém webu americký list The Wall Street Journal s odvoláním na „osoby obeznámené s touto záležitostí“. První ukrajinský útok raketami ATACMS potvrdil nejmenovaný americký představitel také podle agentury AP. O útocích na letiště se podle BBC zmiňují ruští blogeři, ale ruská strana je oficiálně nepotvrdila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve zprávě o jednání ukrajinského vrchního velení poděkoval „některým partnerům za účinné zbraně, jak jsme se dohodli“.

Muniční sklad v Berďansku vybuchoval do čtyř do rána, detonace v Luhansku pokračovaly až do jedenácti, uvedl deník Ukrajinska pravda. Rusové přišli také o desítky vojáků, jejichž těla vyprošťují z trosek, napsala agentura Unian.

Ukrajinské speciální síly o operaci nazvané Dragonfly (Vážka) uvedly, že obdržely informaci, že nepřítel používá letiště v okupovaném Berďansku a Luhansku a že na letištích shromáždil množství letecké a speciální techniky a zásoby munice. Informaci prověřily a po jejím potvrzení předaly nezbytné údaje jednotkám ozbrojených sil. Výsledkem byl palebný přepad v noci na úterý a značné ztráty nepřítele.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat podle deníku uvedl, že nemá k dispozici informace, co, jak a čím bylo zničeno na letištích, ale vysvětlil, že zničení nepřátelských vrtulníků určitě pomůže Ukrajině, protože ruské bitevní vrtulníky ustavičně operují v bezprostřední blízkosti frontové linie, kde mohou ničit ukrajinskou obrněnou techniku.

Server BBC News na svém ruskojazyčném webu napsal, že někteří proruští blogeři už označili ukrajinský úder na letiště za nejsilnější od začátku války, která propukla před 601 dnem. Sám fakt útoku ruská strana oficiálně nepotvrdila a informaci ukrajinských speciálních sil je těžké potvrdit, protože ruské zdroje nezveřejnily žádné údaje a družicové snímky letišť po náletu dosud nejsou dostupné v otevřených zdrojích. Podle tvrzení ruských blogerů Ukrajinci na letiště zaútočili americkými raketami ATACMS, o které Kyjev žádal Washington minimálně od loňského léta, přímé důkazy ale nejsou. Podle telegramového kanálu Rybar byly tyto závěry vyvozeny na základě odhadu trajektorie letu raket a jejich rychlosti. BBC připustila, že je možné, že útok byl podniknut raketami, jejichž dráha letu se liší od střel s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP, které Ukrajině poskytla Británie a Francie.

USA o předání raket ATACMS Ukrajině dosud neinformovaly, ale určit typ rakety podle dráhy jejich letu a rychlosti je možné, připomíná BBC. ATACMS jsou (v nejnovější verzi- pozn. ČTK) s to překonat vzdálenost až 300 kilometrů. Ukrajina k pozemním útokům dříve používala i upravené rakety S-200, původně určené pro protileteckou obranu, které také mají velký dolet. A i raketa Točka-U dokáže uletět více než 100 kilometrů, což je přibližně vzdálenost obou letišť od fronty, dodala BBC. Odhadla, že ruská armáda se zřejmě postará o posílení protivzdušné obrany letišť a podobných objektů.

The Wall Street Journal v úterý napsal, že USA tajně poslaly malý počet raket ATACMS ve verzi o doletu asi 160 kilometrů na Ukrajinu, kde podle lidí obeznámených s problematikou rozšíří schopnost Kyjeva provádět dálkové údery proti ruským sílám během důležité fáze ukrajinské protiofenzívy. Raketu lze odpálit z dříve dodaných amerických raketometů HIMARS. Ukrajina opakovaně prohlásila, že rakety jsou nezbytné pro její válečný plán, protože mají potřebný dolet, aby zasáhly cíle za frontovými liniemi na ukrajinském území okupovaném Ruskem.