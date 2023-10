Izraelská armáda ve čtvrtek pozdě večer informovala OSN, že 1,1 milionu Palestinců v Pásmu Gazy by se mělo v příštích 24 hodinách přesunout do jižní části tohoto úzkého pobřežního pásu, uvedl mluvčí OSN. Tento krok by podle agentury Reuters mohl být předzvěstí izraelské pozemní ofenzivy. V pátek ráno izraelská armáda vyzvala k evakuaci civilních obyvatel města Gaza na jih, oznámila agentura Reuters. Teroristická organizace Hamás naopak podle agentury AP na civilisty apeluje, aby zůstali ve svých domovech a nepodlehli „psychologické válce“.

Představitelé OSN v Pásmu Gazy „byli informováni svými styčnými důstojníky v izraelské armádě, že veškeré obyvatelstvo (Pásma) Gazy severně od (údolí) Vádí Gaza by se mělo během příštích 24 hodin přemístit na jih (Pásma) Gazy,“ uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric. „Jedná se přibližně o 1,1 milionu lidí,“ dodal. To je téměř polovina z 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy.

Živě: Pohled na bombardované město Gaza

„OSN považuje za nemožné, aby se takový přesun uskutečnil bez ničivých humanitárních následků,“ upozornil Dujarric. „OSN důrazně apeluje na to, aby jakýkoliv takový příkaz, pokud bude potvrzen, byl zrušen a zabránilo se tak tomu, co by mohlo již tak tragickou situaci změnit v katastrofální,“ dodal.

„Reakce OSN na včasné izraelské varování určené obyvatelům Gazy je ostudná,“ prohlásil izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan. OSN by se podle něj měla zaměřit na odsouzení Hamásu a podporu práva Izraele na sebeobranu.

Izraelská armáda později vydala varování pro obyvatele města Gaza, které se nachází v severní části oblasti a v němž hodlá v následujících dnech významně působit. Do svých domovů se podle armády budou moci lidé vrátit až po vydání dalšího oznámení. Armáda také varovala obyvatele Gazy, aby se nepřibližovali k hraničnímu plotu. „Pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost vašich rodin se vzdalte od teroristů Hamásu, kteří vás využívají jako lidské štíty,“ uvedla armáda.

Dujarric řekl, že příkaz izraelské armády se vztahuje i na všechny zaměstnance OSN a osoby ukryté v zařízeních organizace, včetně škol a zdravotnických zařízení.

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) na síti X informoval, že přemístil své ústředí a mezinárodní personál na jih Pásma Gazy.

Úřad Hamásu pro záležitosti uprchlíků obyvatele severní části Pásma Gazy vyzval, aby „zůstali ve svých domovech a pevně se postavili odporné psychologické válce okupantů“, píše agentura AP.

Izrael se v sobotu stal terčem překvapivého útoku asi tisícovky ozbrojenců Hamásu z Pásma Gazy. Na izraelské straně podle poslední bilance zemřelo více než 1300 lidí, většinou civilistů. Odvetné letecké útoky Izraele na Pásmo Gazy dosud podle palestinských představitelů připravily o život více než 1500 Palestinců, včetně 500 dětí. Zraněno bylo přes 6600 osob. Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN přes 423 tisíc lidí.