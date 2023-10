Francouzská vláda zakázala všechny propalestinské demonstrace a pohrozila zadržením všech jejich případných organizátorů a „podněcovatelů nepokojů“. Oznámil to ve čtvrtek podle agentury AFP francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.

Francouzský správní soud ve čtvrtek zároveň potvrdil zákaz demonstrace na podporu palestinského lidu, která se měla večer konat na pařížském náměstí Republiky.

Šest dní po brutálním útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael Darmanin v telegramu adresovaném francouzským prefektům uvedl, že nařídil zákaz „propalestinských demonstrací, protože jsou obavy, že vyvolají narušení veřejného pořádku“.

Pařížský správní soud mezitím potvrdil platnost úterního rozhodnutí pařížského policejního ředitelství zakázat na večer plánovanou propalestinskou manifestaci v metropoli. Policejní ředitel podle soudu zákazem sporné demonstrace nezpůsobil závažný a zjevně nezákonný útok na svobodu projevu či shromažďování. Soud poukázal na kontext „extrémního násilí“ a „prokázaná rizika vývozu tohoto násilí“ na území Francie a také na opětovný výskyt antisemitských činů po útoku Hamásu.

Jednotlivé propalestinské demonstrace v posledních dnech zakázaly i jiné evropské metropole včetně Berlína či Vídně.

Hamás tento týden vyzval k protestům napříč muslimským světem na podporu Palestinců. V Amsterdamu budou podle nizozemské agentury ANP zavřené židovské školy. Deník Parool uvedl, že rozhodnutí bylo učiněno v obavě o bezpečnost žáků a učitelů.

V Česku zatím demonstrace plánována není

Demonstrace, kterou údajně svolávají Palestinci žijící v Česku do centra Prahy, by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) patřila mezi potenciálně rizikové akce. Policie ji nemůže předem zakázat, budou-li dodrženy podmínky shromažďovacího práva, ale ohlídá ji. Ministr to ve čtvrtek uvedl na dotaz poslance SPD Radka Kotena, podle něhož prý demonstraci na Václavském náměstí chystají palestinští radikálové. V přehledu veřejných shromáždění v hlavním městě zatím žádná podobná akce na nejbližší dny uvedena není.

„Pravděpodobně nebude svolavatelem Hamás, zřejmě to bude nějaká organizace, která působí v České republice a jistě dosud působila legálně,“ řekl ministr k poslancovým obavám. Podle Kotena by svolavatelem mohla být některá ze skupin, které jsou alespoň v Izraeli označovány za teroristické.

Ministr poslance ujistil, že žádné bezpečnostní riziko týkající se teroristických útoků v současné chvíli podle informací bezpečnostních složek státu obyvatelům Česka nehrozí. Rakušan zopakoval, že v návaznosti na víkendové útoky palestinského hnutí Hamás vůči Izraeli přijaly bezpečnostní složky zvýšená opatření ve vztahu k objektům a památkám spojeným s židovským státem a historií.

K případné demonstraci Palestinců ministr uvedl, že policie ani ministerstvo nemohou shromažďovací právo předem omezovat, pokud budou splněny zákonné náležitosti. „Policie bude jako u všech potenciálně rizikových akcí sledovat, zda nedochází k výzvám ke genocidě, násilí, rasové a etnické nenávisti. Pokud ano, pak jako ve všech ostatních případech bude konat podle platného českého práva,“ řekl Rakušan.