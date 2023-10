Největší strach bych měla, kdyby budoucí vláda zapomněla na to, že je vládou všech občanů, a dělala politiku jen pro své voliče,“ říká k výsledku voleb prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Zatím to vypadá, že zemi další čtyři roky znovu povede expremiér Robert Fico. Co to pro Slovensko může znamenat? Zapomněli Slováci, co se za Fica dělo, a podaří se do slovenské politiky zase vrátit slušnost?