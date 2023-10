Rusové, kteří odjeli do zahraničí a poškozují svými výroky Rusko, by po návratu do vlasti měli být stíháni za vlastizradu a deportováni, navrhl ve středu podle agentury Interfax předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Prohlásil, že by se pro tyto lidi mělo najít místo s doly a chladným počasím, kde „neexistuje léto“. V úterý uvedl, že ruští navrátilci by měli být posílání do Magadanu, města na ruském Dálném východě, jehož historie je spjatá s vězni gulagů.

„Pokud se teď začnou vracet zpět, ale přitom pronášeli výroky proti zemi a navíc financovali ozbrojené síly Ukrajiny, tak samozřejmě musíme vybrat místo, kam by bylo nejlepší je rovnou poslat,“ řekl podle Interfaxu Volodin na zasedání ruské Státní dumy. „Měly by to být doly a měli bychom najít místo, kde je stálé počasí, aby tam nebylo léto,“ dodal.

Už v úterý přitom prohlásil, že Rusům, kteří emigrovali a vrátí se zpět, je „zajištěn Magadan“. Připomněl tak město, které leží v odlehlé a nechvalně proslulé oblasti nazývané Kolyma, kam byli v dobách Sovětského svazu posíláni lidé do pracovních táborů. Magadan leží na pobřeží Ochotského moře, má asi 90 tisíc obyvatel a panuje v něm subarktické klima. Ve středu ale Volodin prohlásil, že ani v Magadanu by o navrátilce nestáli.

Od okamžiku, kdy Rusko loni v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu, se v něm vystupňovala rétorika proti lidem, kteří se rozhodli ze země odjet. Jedním z těch, od něhož pravidelně přicházejí ostré výpady na adresu ruských emigrantů, je právě Volodin.