Kibuc Kfar Aza je mikrokosmem prvních několika dnů války a také by mohl být náznakem toho, co bude následovat, píše zpravodajský web BBC. Do úterního rána se v kibucu, který je jednou z řady izraelských osad u hranice s palestinským Pásmem Gazy, ještě bojovalo. Proto izraelská armáda mohla z místa až teď začít odvážet těla obyvatel, které Hamás pozabíjel poté, co v sobotu pronikl do Izraele.

Vojáci, kteří strávili většinu úterý v troskách kibucu vyzvedáváním těl zabitých civilistů, řekli, že na místě došlo k masakru. Předpokládá se, že se zabíjení odehrálo v prvních hodinách sobotního útoku.

Izraelská armáda byla zaskočena a do kibucu se jí podařilo dostat po 12 hodinách, řekl BBC Davidi Ben Zion, zástupce velitele výsadkářů 71. jednotky.

„Díkybohu jsme zachránili životy mnoha rodičů a dětí,“ řekl. „Bohužel, někteří byli popáleni zápalnými lahvemi. (Bojovníci Hamásu) jsou velmi agresivní, jako zvířata,“ dodal. Ben Zion poznamenal, že ozbrojenci z Hamásu zabíjeli rodiny, včetně dětí, a označil je za „džihádistickou mašinérii, která zabíjí všechny, neozbrojené, normální občany, kteří se jen chtěli nasnídat“. Některé z obětí podle vojáka byly sťaty.

„Zabili je a některým usekli hlavy, je to strašný pohled… musíme si pamatovat, kdo je nepřítel a co je naším posláním, kvůli spravedlnosti, kde je správná strana, a celý svět musí stát při nás,“ řekl Ben Zion.

Další voják ukázal na zkrvavený fialový spacák, z něhož koukal oteklý palec u nohy. Žena pod spacákem byla podle vojáka zabita a sťata na své předzahrádce. Zpravodaj BBC píše, že vojáka nepožádal, aby spacák odhrnul a ukázal mu tělo. Několik metrů od tohoto místa bylo zčernané a oteklé tělo ozbrojence Hamásu.

Události, které se staly v kibucu Kfar Aza, jsou dalším z rostoucího počtu důkazů svědčících o válečných zločinech spáchaných ozbrojenci Hamásu, píše BBC. Hamás obyvatele kibucu překvapil stejně jako sousední obce.

První linií obrany kibucu byli strážci, obyvatelé s vojenskou zkušeností, kteří hlídkovali po obvodu. Byli zabiti v boji s útočníky. Jejich těla byla nalezena u jejich pozic v centrální části kibucu. Stejně jako ostatní izraelské oběti byla zabalena do černých pytlů a odnesena na nosítkách na parkoviště, kde čekala na vyzvednutí.

Obyvatelé izraelských pohraničních obcí očekávali pravidelné raketové útoky poté, co Hamás v roce 2007 převzal kontrolu nad Pásmem Gazy. Nebezpečí přijali jako cenu za život na venkově v semknuté komunitě, která v sobě stále nesla stopy pospolitého ducha prvních sionistických osad.

Obyvatelé Kfar Azy a dalších izraelských obcí podél hraničního plotu s Pásmem Gazy se těšili dobré životní úrovni navzdory hrozbě raket Hamásu. Betonové kryty nikdy nebyly od domů, trávníků a volných prostranství vzdáleny dále než pár kroků. Všechny domy v kibucu měly zabezpečenou místnost, venkovní terasy, grily, dětské houpačky. Venku byl čerstvý vzduch.

Nikdo si však nepředstavoval, že by Hamás mohl prolomit izraelskou obranu a zabít tolik lidí, ať už zde ve Kfar Aze nebo jinde v Izraeli. Zděšení a hněv Izraelců se mísily s nedůvěrou, že stát a armáda selhaly při plnění své základní povinnosti chránit své občany, píše BBC.

Těla mrtvých ozbrojenců Hamásu, kteří tolik Izraelců zabili, hnila na slunci a ležela odkrytá na místech, kde byli zabiti, v křoví, příkopech a na prostranstvích v kibucu. Poblíž těl byly motocykly, na kterých vtrhli do kibucu poté, co prorazili hraniční plot. Jsou tam i trosky paraglidu, který ozbrojenci použili k přeletu z Pásma Gazy.

Když se novináři BBC ráno blížili ke vchodu do kibucu Kfar Aza, byly po jeho obvodu stále stovky izraelských vojáků. Velitel dával rozkaz k palbě na budovu v Pásmu Gazy. Téměř okamžitě začala palba z automatických zbraní, která směřovala přes hranici do Gazy. Z té se mezitím neustále ozývalo hluboké dunění leteckých úderů.

Izrael po sobotním zabití tolika občanů prožívá kolektivní trauma, píše BBC. V Gaze jsou však také zabíjeny stovky civilistů. Mezinárodní humanitární právo jasně říká, že všichni bojovníci musí chránit životy civilistů, připomíná zpravodajský web s tím, že je jasné, že zabití stovek civilistů útočníky Hamásu je závažným porušením válečného práva. Izraelci odmítají jakékoli srovnání mezi způsobem, jakým Hamás zabíjí civilisty, a tím jak umírají palestinští civilisté při jejich náletech.

Generálmajor Itai Veruv, který se chystal odejít do důchodu, ale nyní musel vést boj o znovudobytí kibucu, trval na tom, že Izrael dodržuje své závazky vyplývající z válečného práva. „Jsem si jist, že bojujeme za naše hodnoty a kulturu… budeme velmi agresivní a velmi silní, ale zachováme si své morální hodnoty. Jsme Izraelci, jsme Židé,“ řekl.

Veruv důrazně odmítl, že by Izrael přestal dodržovat své závazky plynoucí z válečného práva. Lze však předpokládat, že s rostoucím počtem mrtvých palestinských civilistů bude Izrael čelit čím dál silnější kritice.

Pohled do Kfar Azy tak může být vodítkem budoucího vývoje. Zpravodaj BBC v této souvislosti popsal rozhovor s nejmenovaným izraelským vojákem, který se podílel na osvobození kibucu. Na místě podle něj panoval „chaos a všude byli teroristi“. Řekl také, že nikdy jako voják nemusel dělat to co nyní. Na dotaz, co bude následovat, voják odpověděl: „Nevím. Budu dělat, co mi řeknou. Doufám, že tam vstoupíme.“ Na dotaz, zda tím myslí do Pásma Gazy, odpověděl: „Ano, jsme na to připraveni.“

Koridor pro civilisty

Spojené státy chtějí podle televize NBC News vytvořit koridor, který by civilistům z Pásma Gazy umožnil odejít do Egypta, a vyhnout se tak nebezpečí, které jim v Gaze hrozí. Egypt se ale masovému exodu z Pásma Gazy na Sinajský poloostrov snaží zabránit, řekli agentuře Reuters představitelé Gazy a egyptské bezpečnostní zdroje.

Podle americké televize administrativa prezidenta Joea Bidena o plánu jedná s několika dalšími státy. Cílem je zabránit masovému umírání civilistů, kteří se v Gaze, jež je rozlohou o poznání menší než Praha, náletům často mohou jen těžko vyhnout.

Jak přesně by evakuace civilistů mohla vypadat a jak by se zabránilo tomu, aby Gazu neopustili také extremisté z Hamásu, NBC News zatím neuvedla. Poznamenala ale, že Biden v úterním telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který podle všeho chystá pozemní útok na Gazu, apeloval na to, aby se snažil co nejvíce omezit počet civilních obětí operace.

Egypt vyzval Izrael, aby zajistil bezpečný průchod civilistům z enklávy, nechce ale, aby je přímo podporoval v útěku na jihozápad směrem k Sinaji, uvedly dva egyptské bezpečnostní zdroje.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v úterý prohlásil, že eskalace v Gaze je „vysoce nebezpečná“ a že Egypt usiluje o vyjednání řešení násilí s regionálními a mezinárodními partnery. Káhira nedopustí, aby byla tato otázka vyřešena na úkor ostatních, uvedl Sísí, což byla podle Reuters zjevná narážka na riziko, že by Palestinci mohli být zatlačeni na Sinaj.

Hraniční přechod Rafáh je pro obyvatele Gazy jedinou možnou cestou na Sinaj, zbytek enklávy je obklopen mořem a Izraelem. Průchod osob a zboží do Gazy a z ní je přísně kontrolován.

Hraniční přechod Rafáh byl i ve středu ráno uzavřen poté, co egyptská vojenská letadla přes noc v jeho blízkosti hlídkovala, uvedly bezpečnostní zdroje. Armáda rovněž zaujala nové pozice v blízkosti hranice a vojáci oblast monitorují, řekly Reuters lidskoprávní organizace.

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy bylo od soboty zabito 1055 Palestinců a 5184 jich bylo zraněno. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy. Podle energetického úřadu Pásma Gazy tam ve středu odpoledne přestala vyrábět elektřinu jediná tamní elektrárna, píše web televize Al-Džazíra.

Ještě ráno energetický úřad odhadoval, že zůstane v provozu nejméně deset dalších hodin. Izrael v reakci na útok vyhlásil „totální blokádu“ Pásma Gazy s tím, že hustě zalidněný pás na pobřeží Středozemního moře odstřihne od dodávek elektřiny, vody a potravin.