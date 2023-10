Úřadům se podařilo najít místo poškození podmořského plynovodu spojujícího Finsko a Estonsko, který byl v neděli brzy ráno odstaven kvůli neobvyklému poklesu tlaku plynu. Podle agentury Reuters o tom v úterý informovala kancelář finského premiéra Petteriho Orpa. Vyšetřovatelé se domnívají, že plynovod mohl být poškozen úmyslně, napsal finský list Iltalehti s odvoláním na finské bezpečnostní zdroje.

Finská vláda v prohlášení sdělila, že poškození bylo zjištěno také na telekomunikačním kabelu mezi Finskem a Estonskem. Premiér Orpo má na 16:30 SELČ plánovanou tiskovou konferenci, napsala jeho kancelář.

Také švédský veřejnoprávní rozhlas s odkazem na nejmenované finské vládní zdroje uvedl, že plynovod byl poničen a že k poničení nedošlo přirozeně.

Podmořský plynovod spojující Finsko a Estonsko byl v neděli ráno odstaven kvůli obavám, že by z něj mohl unikat plyn. Mluvčí estonského provozovatele přepravního systému Eleringu v pondělí řekl, že nelze vyloučit žádnou příčinu, včetně sabotáže. Finský provozovatel Gasrid sdělil, že pokud se potvrdí únik plynu, mohla by oprava potrubí trvat měsíce.

Plynovod Balticconnector je dlouhý 77 kilometrů a vede mezi finským městem Inkoo a estonským Paldiski. Plyn může téct plynovodem oběma směry, a to v závislosti na tom, kde je větší poptávka.

Loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále do Evropy. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. Západní politici ruská obvinění odmítli a někteří z nich naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu. List The New York Times později napsal, že za sabotáží mohla být proukrajinská skupina. Také Kyjev ale jakékoli zapojení do věci odmítá.