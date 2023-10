Izraelská armáda v úterý oznámila, že plně obnovila kontrolu nad hranicí s palestinským Pásmem Gazy, odkud v sobotu teroristická organizace Hamás zahájila krvavý útok na Izrael. Podle mluvčího izraelské armády Richarda Hechta bylo zatím na izraelském území nalezeno 1500 těl bojovníků Hamásu a žádní další teroristé už v noci na úterek do Izraele nepronikli. Izraelská armáda zároveň v noci zasáhla stovky pozic Hamásu ve čtvrti Rimál v Gaze. Hecht prchajícím Gazanům podle Reuters doporučil utíkat do Egypta, ale jeho kancelář toto tvrzení později korigovala vzhledem k tomu, že je uzavřený hraniční přechod Rafáh.

„Za poslední den se do Izraele přes plot nedostal jediný terorista,“ prohlásil na brífinku s novináři izraelský hlavní vojenský mluvčí Daniel Hagari. Izraelská armáda podle něj plně obnovila kontrolu nad hranicí s Pásmem Gazy poté, co příslušníci Hamásu při útoku části hraničního plotu vyhodili do povětří. Armáda odhaduje, že na izraelském území stále může být menší počet teroristů. Podle mluvčího Hechta se zatím v Izraeli našla těla 1500 radikálů.

Hagari později uvedl, že bojovníci Hamásu nenajdou skrýš. Izrael podle mluvčího v Pásmu Gazy podniká bezprecedentně intenzivní nálety, které provádí ve vlnách po čtyřech hodinách. „Dostaneme je všude,“ řekl o Hamásu.

V noci na úterek izraelská armáda v Pásmu Gazy zasáhla stovky pozic Hamásu, zejména ve městě Gaza ve čtvrti Rimál, kde se nachází mnoho ministerstev a úřadů ovládaných Hamásem. Hecht podle agentury AP uvedl, že civilisté jsou před izraelskými nálety varováni prostřednictvím sociálních sítí a vyzýváni k evakuaci, ale bližší podrobnosti nesdělil. Naznačil, že by Gazané měli prchat přes přechod Rafáh na jižní hranici Pásma Gazy s Egyptem. Jeho úřad později toto vyjádření korigoval. „Upřesnění: přechod Rafáh byl otevřený včera (v pondělí), ale nyní je zavřen,“ uvedl.

V pondělí večer egyptské bezpečnostní zdroje a svědci na místě uvedli, že operace v Rafáhu byly přerušeny v důsledku náletu na straně Pásma Gazy.

Podle Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) je nyní v Pásmu Gazy, které má přes dva miliony obyvatel, vnitřně vysídleno 180 tisíc lidí, z toho 137 tisíc lidí se ukrývá v 83 školách, které spravuje UNRWA.

Zpravodajský web BBC s odvoláním na izraelskou armádu píše, že na hranici s Pásmem Gazy je nyní 35 izraelských batalionů, z nichž každý čítá několik set vojáků. Armáda podle Hechta buduje „infrastrukturu pro budoucí operace“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí označil nynější nálety v Pásmu Gazy za pouhý začátek. Podle BBC lze očekávat, že Izrael zahájí rozsáhlou pozemní operaci.

Hamás zabil asi 900 Izraelců

Izraelská armáda v úterý také vyšle vojáky informovat více než 100 izraelských rodin, že jejich blízcí jsou drženi v Pásmu Gazy jako rukojmí, uvedl izraelský vojenský rozhlas. Hamás podle poslední bilance zabil na 900 Izraelců.

Mezi oběťmi je také řada cizinců. Například Vídeň oznámila, že mezi mrtvými jsou tři rakouští občané, kteří měli také občanství Izraele. Desítky dalších lidí extremisté unesli do Pásma Gazy. Jejich přesný počet je však nejasný. Velvyslanec Izraele při OSN Gilad Erdan televizi CNN řekl, že Hamás drží 100 až 150 izraelských rukojmí.

Americký ministr Antony Blinken v úterý ráno opět hovořil se svým izraelským protějškem Elim Kohenem. Blinken uvedl, že zopakoval kondolence Izraeli a všem, které zasáhlo násilí Hamásu, a potvrdil, že USA usilují o okamžité propuštění všech rukojmích.

Izraelská armáda mezitím zveřejnila jména dalších 38 vojáků zabitých při nynějším konfliktu s Hamásem. Podle zpravodajského webu The Times of Israel je mezi 900 mrtvými 123 izraelských vojáků.