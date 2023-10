Pondělní televizní debata polské veřejnoprávní televize TVP měla být jakýmsi předčasným vrcholem kampaně před nedělními parlamentními volbami. O debatu příliš nešlo, moderátoři zadávali složité, dlouhé a manipulativní otázky v duchu propagandy vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a šest lídrů mělo omezený čas odpovědi. Ale z hodinového televizního pořadu vyšlo jednoznačně najevo, že polská politika není jen duelem dvou největších stran a jejich lídrů, tedy Jaroslawa Kazcyńského z PiS a Donalda Tuska z Občanské platformy (OP).

Ten první za sebe poslal do přímého souboje s lídry opozice premiéra Mateusze Morawieckého. Ten druhý zase nepodal příliš přesvědčivý výkon. Nejlépe hodnoceným by mohl být lídr uskupení Třetí cesta, bývalý televizní novinář Szymon Holownia. A neztratila se ani jediná žena, zástupkyně Levice Joanna Scheuringová-Wielgusová. Své kvality také potvrdil lídr nacionalistické Konfederace Krzysztof Bosak. To jsou jména, která bychom se měli naučit.

