Izraelská armáda v noci na pondělí pokračovala v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Palestinci nejméně 150 rukojmích.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, v níž se nacházelo operační zařízení tohoto hnutí.

Jeden z nedělních izraelských úderů, které přicházejí v odvetě za útoky, při nichž zemřelo přes 700 lidí, si podle agentury AP vyžádal životy 19 členů jedné palestinské rodiny.

OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123 tisíc z nich. Světová organizace také upozornila na to, že jediné elektrárně v pásmu, které je rozlohou výrazně menší než Praha, mohou během několika dní dojít zásoby paliva. Většinu elektřiny dosud Pásmo Gazy získávalo z Izraele, ten ale dodávky přerušil.

Pokud jde o počet unesených Izraelců, nezveřejnila zatím izraelská vláda přesný údaj, činitelé Hamásu ale hovoří o tom, že jich je více než 100. Izraelský vojenský odhad, o němž informoval NYT, vychází z čísla ještě o 50 vyššího.

Na několika místech v Izraeli, která jsou v blízkosti Pásma Gazy, i nadále izraelské síly bojují proti radikálům, kteří sem pronikli. V neděli vojáci v oblasti zastřelili i jednoho Izraelce, kterého si spletli s palestinským ozbrojencem, když nereagoval na jejich příkaz k zastavení.

Na jihu Izraele se už podle agentury DPA shromáždilo na 100 tisíc rezervistů. Spojené státy podle serveru BBC News očekávají, že Izrael do 48 hodin zahájí pozemní operaci v Pásmu Gazy. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí.

Na přípravách útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael se od srpna podílely také íránské revoluční gardy, napsal list The Wall Street Journal (WSJ). O zahájení útoku se podle něj definitivně rozhodlo před týdnem na schůzce v libanonském Bejrútu. WSJ to řekli vysoce postavení činitelé Hamásu a libanonského šíitského hnutí Hizballáh, kterému se také dostává íránské podpory.

Detaily akce se ladily na několika schůzkách právě v libanonské metropoli, kterých se účastnili zástupci íránských revolučních gard, Hamásu, Hizballáhu i dalších militantních skupin.

Jak WSJ připomíná, Washington zatím mluví o tom, že neviděl žádné přímé důkazy o zapojení Íránu do útoku, který je pro Izrael nejhorším za desítky let. Jeden evropský činitel ale listu o zapojení Teheránu řekl.

Pokud by se to potvrdilo, zvýšilo by to podle WSJ riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.