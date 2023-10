Měli jsme jedinečnou příležitost, kdy oslovit celý svět. Lepší platforma neexistuje," říká o vystoupení prezidenta Petra Pavla na Valném shromáždění OSN šéf zahraničního odboru Hradu Jaroslav Zajíček. Že si Pavel místo toho nešel potřást rukou s americkou hlavou státu Joem Bidenem, ho nemrzí. "V porovnání s několikavteřinovým setkáním a vyfocením to na miskách vah zvítězilo," dodává diplomat.

"Byla to příležitost, která se musela využít. Prezident mluvil jménem asi 46 zemí k celé planetě a ukázalo se, že ostatní země poslouchají," říká šéf zahraničního odboru k důvodům, proč hradní kancelář dala přednost vystoupení prezidenta v OSN před schůzkou s americkým prezidentem.

Podle Zajíčka k ní nakonec rozhodně dojde, ale nebude to letos. "V tuhle chvíli nechceme soutěžit. Dlouhodobě je rozjednaná schůzka premiéra Fialy s prezidentem Bidenem a nechceme vypadat, že někoho předbíháme," vysvětluje diplomat.

Zajíček komentuje i fakt, že se personálie Hradu v posledních měsících výrazně mění. Končí mluvčí Markéta Řeháková, počátkem září odešla i Linda Jozwiak Kopecká, která vedla Pavlův kabinet, a končit bude i šéf poradců Tomáš Richter. "Je to prostě období, kdy si věci stále sedají. Pořád je to několik málo měsíců, kdy se tým dal dohromady a postupně se utváří. Je logické, že si to musí ještě nějakou dobu sedat," říká šéfdiplomat s tím, že "blbá nálada" v prezidentově kabinetu rozhodně nepanuje.