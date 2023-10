Část plavidel ruské Černomořské flotily se po ukrajinských útocích přesunula z Ruskem okupovaného poloostrova Krym do černomořského přístavu Novorossijsk v jižní části Ruska. Podle médií o tom svědčí satelitní snímky z otevřených zdrojů. Americký Institut pro studium války (ISW) ve své nejnovější analýze situace na Ukrajině uvedl, že cílem přesunu je pravděpodobně snaha Moskvy ochránit tato plavila před pravidelnými útoky ukrajinských sil na ruské cíle na Krymu.

Rusko z přístavu Sevastopol na Krymu do Novorossijsku přesunulo nejméně 10 plavidel, včetně fregaty Admiral Makarov a fregaty Admiral Essen. Z dalších plavidel přesunulo také tři dieselové ponorky, pět výsadkových lodí a několik malých raketových lodí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS nechtěl informaci komentovat.

Ruský deník Izvestija kromě toho informoval, že Rusko podepsalo smlouvu s gruzínským separatistickým regionem Abcházií o vytvoření stálé námořní základny pro svoji flotilu v abchazském černomořském přístavu. Deníku to řekl prezident mezinárodně neuznané Abcházie Aslan Bžanija.

Gruzínský ministr zahraničí Ilia Darčiašvili v reakci na to uvedl, že zřízení základny by bylo porušením gruzínské suverenity. "Podobné kroky jsou jasným porušením gruzínské suverenity a územní celistvosti a provokací, jejímž cílem je legitimizovat nezákonnou okupaci Abcházie," citovala ho agentura AFP. Rusko udržuje od války s Gruzií v roce 2008 v Abcházii i Jižní Osetii, dalším separatistickém regionu, svá vojska. Gruzie to označuje za okupaci.

Sevastopol se už několikrát stal terčem ukrajinských útoků. V polovině září například ukrajinské síly při raketovém útoku na tamní přístav poškodily výsadkovou loď Minsk a ponorku Rostov na Donu. Asi o týden později Ukrajina zasáhla sídlo Černomořské flotily v Sevastopolu. Při tomto úderu podle tvrzení ukrajinských speciálních sil zahynulo 34 ruských důstojníků a 105 dalších lidí utrpělo zranění. Rusko tyto ztráty nepřiznává.