Belgické tajné služby sledují hlavní logistické centrum čínské firmy Alibaba v Evropě pro podezření ze špionáže. Píše o tom na svém webu deník Financial Times (FT). Stále více evropských států v současné době přezkoumává rizika obchodování s Čínou. I v Belgii vstoupil v platnost nový zákon o ověřování zahraničních investic do kritické infrastruktury.

Podle listu Financial Times se belgická zpravodajská služba nyní zaměřuje na čínskou obchodní a technologickou společnost Alibaba. S poukazem na logistické centrum společnosti na nákladním letišti ve městě Lutych (Liège) bezpečnostní služba uvedla, že pracuje na odhalení „možných špionážních nebo rušivých aktivit“ čínských subjektů včetně Alibaby. Podle listu by riziko špehování mohlo spočívat v softwaru používaném společností Cainiao, což je logistická divize Alibaby.

Alibaba podepsala v roce 2018 s belgickou vládou dohodu o otevření obchodního centra pro elektronický obchod, které by provozovala Cainiao a které by zahrnovalo investice do logistické infrastruktury. Už před výstavbou logistického centra se podle FT v Belgii objevovaly obavy z možné špionáže a zaznívaly i v belgickém parlamentu, přesto centrum vzniklo.

Deník s odvoláním na své zdroje uvedl, že belgická bezpečnostní služba sleduje činnost společnosti „na základě vyhodnocení zpravodajských informací“, přičemž jednou z oblastí kontroly je zavedení softwarových systémů, které shromažďují citlivé ekonomické informace. Belgická bezpečnostní agentura sdělila FT, že přítomnost společnosti Alibaba pro ni „představuje bod zájmu“ kvůli čínské legislativě, která nutí čínské společnosti sdílet své údaje s čínskými úřady včetně zpravodajských služeb.

Alibaba minulý měsíc podala žádost o uvedení společnosti Cainiao na hongkongskou burzu. Dříve oznámila, že provede restrukturalizaci a rozdělí své podnikání na šest samostatných divizí, což představuje největší reorganizaci skupiny od jejího založení před více než dvaceti lety.