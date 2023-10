Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. McCarthy byl teprve třetím šéfem zákonodárné komory, který byl v jejích 234 let dlouhých dějinách vystaven pokusu o odvolání, a jako první z této bitvy odchází poražený, napsal list The New York Times. Tady jsou odpovědi na hlavní otázky, proč k tomu došlo a co kvůli tomu hrozí Spojeným státům.

Proč byl Kevin McCarthy z funkce předsedy Sněmovny reprezentantů odvolán?

McCarthyho pozice jakožto předsedy Sněmovny reprezentantů byla oslabená už v lednu po jeho zvolení, jelikož extrémní frakce Republikánské strany jej považovala za slabého šéfa neschopného čelit tlaku Bílého domu a Senátu, které má pod kontrolou Demokratická strana. Odpor této skupinky vůči McCarthymu se vystupňoval po víkendu, kdy McCarthy spolupracoval na zákonu o nouzovém financování federální vlády, který zamezil paralyzování federálních úřadů. O funkci předsedy sněmovny přišel poté, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany.

Podle listu The New York Times je McCarthy teprve třetím šéfem zákonodárné komory, který byl v jejích 234 let dlouhých dějinách vystaven pokusu o odvolání, a jako první z této bitvy odchází poražený.

Kdo jsou radikální republikáni, kteří podpořili McCarthyho odvolání?

K McCarthyho odvolání svými hlasy přispělo osm kongresmanů z radikální frakce Freedom Caucus, která sdružuje ultrakonzervativní republikány často polemizující se stranickým vedením. K nejhlasitějším kritikům McCarthyho patří Matt Gaetz, který vyvolal hlasování o jeho odvolání. Frakce má ve Sněmovně reprezentantů 45 křesel a vytvořena byla v lednu 2015 skupinou konzervativců a členů hnutí Tea Party s cílem posunout republikánské vedení ještě více doprava. Jsou považováni za oddané příznivce exprezidenta Donalda Trumpa.

Kdo stojí nyní v čele Sněmovny reprezentantů?

Bezprostředně po úterním hlasování o McCarthyho sesazení v poměru 216:210 hlasů byl prozatímním předsedou jmenován republikánský kongresman ze Severní Karolíny Patrick McHenry, McCarthyho spojenec, jenž hlasoval pro jeho setrvání v čele komory. McHenryho jméno figurovalo na prvním místě v tajném seznamu, který musí komora mít k dispozici na základě zákona z roku 2003.

Sněmovna reprezentantů nyní funguje bez voleného předsedy historicky poprvé a podle agentury Reuters není zcela jasné, jakými pravomocemi disponuje. Podle jednacího řádu sněmovny jsou pravomoci prozatímního předsedy formulovány vágně. Tato osoba „může vykonávat takové pravomoci úřadu předsedy, které mohou být nezbytné a vhodné do doby, než bude zvolen nový předseda“. Republikán Kelly Armstrong novinářům řekl, že McHenryho hlavním úkolem bude „zajistit nám nového předsedu“. Cokoliv dalšího by podle něj vyvolalo snahu McHenryho sesadit.

Co nyní hrozí Spojeným státům?

Dokud nebude zvolen nový předseda Sněmovny reprezentantů, je nepravděpodobné, že by se dále jednalo o zákonech o financování federální vlády. Kongres a Bílý dům mají čas do 17. listopadu, aby balík 12 zákonů přijaly, jinak Spojeným státům opět hrozí zastavení práce vládních úřadů a agentur, takzvaný shutdown.

Republikánští zákonodárci uvedli, že budou potřebovat nejméně týden na výběr nového předsedy, což zkrátí potřebný čas k přijetí nutné legislativy.

Jaké budou další kroky republikánů a demokratů ve Sněmovně reprezentantů?

Obě strany budou v brzké době jednat o kandidátech, které nominují na nového předsedu. Pro demokraty by to mělo být poměrně snadné, protože pevně stojí za lídrem demokratické menšiny Hakeemem Jeffriesem, který v lednu kandidoval na předsedu proti McCarthymu. Vzhledem k tomu, že republikáni mají ve Sněmovně reprezentantů většinu, je Jeffriesovo zvolení prakticky vyloučené. Republikáni se kvůli zjevným rozporům, zejména mezi malou skupinou radikálních spolustraníků usilujících o hluboké škrty ve federálních výdajích, mohou na kandidátovi dohodnout obtížněji. Zatím není jasné, zda má zájem stát se šéfem Sněmovny reprezentantů současný prozatímní předseda McHenry. McCarthy oznámil, že se o post znovu ucházet nebude. Bílý dům již vyzval dolní komoru Kongresu k urychlenému obsazení pozice.

Post předsedy sněmovny je v americké politické hierarchii třetí nejdůležitější, větší váhu mají už jen prezident a viceprezident, který je zároveň i šéfem Senátu. Volby předsedy sněmovny se obvykle konají každé dva roky na začátku zasedání nového Kongresu.

Kdo by mohl kandidovat na předsedu Sněmovny reprezentantů?

Podle americké ústavy nemusí být předsedou dolní komory Kongresu zvolen její člen. Proto také někteří republikánští zástupci do této funkce navrhují exprezidenta Trumpa, který se však hodlá ve volbách příští rok znovu ucházet o Bílý dům a řekl, že o post předsedy sněmovny nestojí. Podle Reuters by dalším kandidátem mohl být například Jim Jordan, šéf justičního výboru a Trumpův spojenec, dále Steve Scalise, druhý nejvýše postavený republikán ve sněmovně, nebo republikánská kongresmanka Elise Stefaniková.