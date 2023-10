Spoluzakládal ji po druhé světové válce Winston Churchill, z jejích studentů se stali premiéři a premiérky, Margaret Thatcherová si právě tuhle půdu vybrala pro svůj projev v roce 1988, ve kterém nastínila svoji vizi Evropy. A stejně jako kdysi britská expremiérka, tentokrát zahájil nový akademický rok na College of Europe v belgických Bruggách český prezident Petr Pavel.

Nečekalo se, že hlava státu půjde ve šlépějích Thatcherové, jejíž proslov o nové hrozbě s názvem evropský superstát položil základy ideovému euroskepticismu. Pavel, stoupenec EU, se ve svém projevu zaměřil na výzvy pro demokratickou Evropu a podpořil konkrétně vstup Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a zemí západního Balkánu do EU coby krok, který posílí bezpečnost celého kontinentu.

Určitý „boj“ ale Petr Pavel také svedl. O College of Europe, která se zaměřuje na magisterské a postgraduální studium evropského práva, ekonomie nebo dějin integrace a patří mezi prestižní akademické adresy v Evropě, nemají Češi zájem. Český prezident by to chtěl změnit.

