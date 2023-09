Ve vztazích mezi Polskem a Ukrajinou nastalo to, co mnozí škarohlídi předpovídali už několik týdnů. Kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polska a následné výhrůžce Kyjeva, že kvůli zákazu bude Varšavu žalovat, nastala nejhlubší krize ve...

Analýza