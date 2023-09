Sociální síť X (dříve Twitter) zřejmě čekají další velké změny. Po možnosti psát delší příspěvky a případně je editovat, kterou získali platící uživatelé, a změně názvu a loga, přišel její majitel Elon Musk s další novinkou. Plánuje dát celou síť za tzv. paywall. To by znamenalo, že přístup by získali pouze uživatelé, kteří budou za tuto možnost platit měsíční předplatné. Šéf firmy to prohlásil v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Musk plánovaný krok odůvodňuje bojem s falešnými účty a boty. Jejich majitelům by se tak provozování těchto profilů nevyplatilo. „Vyrobit robota stojí zlomek penny. Ale pokud někdo musí zaplatit pár dolarů nebo nějakou menší částku, efektivní náklady jsou velmi vysoké,“ řekl podle BBC.

Předstupeň předplatného spustila firma loni na konci roku. Tehdy se z modré fajfky, která označovala ověřené autentické účty, stalo označení pro platící uživatele. Ti za základní měsíční cenu osm dolarů (případně 11 dolarů, pokud si uživatel platí službu v mobilní aplikaci) získali možnost psát delší příspěvky, editovat je do půl hodiny po vydání nebo si účet dvoufázově zabezpečit pomocí SMS. V Česku byla služba spuštěna letos v březnu a stojí 217, respektive 249 korun.

Musk však uvedl, že v případě zavedení celoplošného předplatného by ceny byly nižší. „Přijdeme s nižším cenami. Chceme, aby to byla jen malá částka,“ prohlásil. BBC však upozorňuje, že zpoplatněním své služby by sociální síť mohla přijít o velkou část dosavadních uživatelů. To by znamenalo snížení příjmů z reklamy, které v současnosti tvoří naprostou většinu příjmů společnosti.